Итоги творческого конкурса среди осуждённых подвели в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В исправительных учреждениях по Костанайской области подвели итоги конкурса «Үміт-2021», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Финальная выставка прошла на базе департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области с приглашением жюри, в числе которых был известный художник области, член Союза художников Республики Казахстан Вадим Быков.

Как рассказали в ДУИС, в этом году в конкурсе приняли участие порядка 30 работ, в финал же попали только 20. Жюри конкурса оценивали, в первую очередь, подачу и желание отобразить свою идею из подручных средств. Одной из таких работ стал корабль. Автор работы осужденный С. решил показать в своем произведении свободу, а корабль на волнах - это самое лучшее олицетворение.

«Меня всегда привлекала морская тема, и в этом году решил попробовать создать что-то из этого. Несколько месяцев собирал, изучал, моделировал, - поделился осужденный С. —После, по книгам примерно составил чертеж и начал делать композицию. Спасибо администрации учреждения, что помогли довести эту работу до конца».

К слову, именно эта работа в финальном этапе приглянулось и жюри. В номинации «Прикладное искусство» данная подделка заняла первое место. Члены жюри отмечают, что они, в первую очередь, оценивают то, как преподносится и реализуется мысль участников через призму того или иного изделия. Однако не оставляют без внимания и такое важное качество, как мастерство.

В этом году большое количество работ было представлено в национальном колорите. Различные узорчатые предметы кухонной утвари, модели музыкальных инструментов вызвали восторг у конкурсной комиссии.

«Наша задача - дать осужденным максимально раскрыть свои способности, - отметил начальник отдела по воспитательной и социально-психологической работе ДУИС по Костанайской области Айдос Рамазанов. —Такие творческие конкурсы действуют на осужденных как терапия, это помогает избавиться от психологических проблем».

Всего было отобрано порядка 10 работ в разных номинациях по прикладному искусству и живописи. Лучшие уже будут представлены на республиканском конкурсе. Осужденные, которые заняли призовые места, уже получили свои грамоты.