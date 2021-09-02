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Итоги трудового сезона отряда «Жасыл ел» подвели в Караганде

2 Сентября 2021 23:00
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Итоги трудового сезона отряда «Жасыл ел» подвели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде завершился трудовой сезон «Жасыл ел». Проект направлен на трудоустройство молодёжи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В этом году в отряде работало 320 человек в возрасте от 14 до 28 лет. Они сажали и поливали цветы, убирали мусор, занимались благоустройством.

Лучших бойцов наградили подарками и благодарственными письмами.

Какую пользу принёс «зелёный отряд», рассказали в Молодёжном ресурсном центре города Караганды.

Бойцы высадили более 120 тысяч однолетних цветов. Затем ухаживали за растениями, поливали цветы и пололи клумбы. Работали в парках по всему городу. Общая территория, где члены отряда убирали мусор, составила более 100 гектаров. Также приводили в порядок скамейки и урны.

На протяжении сезона бойцы участвовали в экологических акциях, чтобы как можно больше молодёжи привлечь к зелёному движению.



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#Карагандинская область   #Экология   #Общество   #Молодежь  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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