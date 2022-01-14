Итоги спартакиады школьников по 5 видам спорта подвели в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Дети состязались в беге на Президентскую милю, в баскетболе, тогызкумалак и асык ату, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно программе проведения 51-ой спартакиады школьников отделов образования и физической культуры и спорта Павлодара прошли соревнования по Президентской миле, баскетболу, тогызкумалак, асык ату. Соревнования проведены среди девушек и юношей», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Цель всех состязаний - физическая закалка ребят, поддержка талантливых детей, занимающихся спортом, формирование здорового образа жизни. Организатор спартакиады - отдел физкультуры и спорта Павлодара.

В соревнованиях по Президентской миле на центральной набережной, приняли участие 25 команд девушек и 27 команд юношей. Состязания по баскетболу состоялись в спортивных залах школ города, приняли участие 14 команд девушек и 26 команд юношей.

Первенство по тогызкумалак были организованы в детско-юношеской спортивной школе № 1 и Доме шахмат с участием 30 команд девушек, 27 команд юношей. А по асык ату дети соревновались в спортивных залах школ города: 29 команд девушек и столько же команд юношей.

«Спартакиада школьников в 2022 году будет продолжена по 10 видам спорта - волейболу, лыжным гонкам, настольному теннису, зимнему Президентскому многоборью, шахматам «Белая ладья», қазакша курес, летнему Президентскому многоборью, легкой атлетике, футболу, легкоатлетической эстафете», - добавили в управлении образования Павлодарской области.

Фото управления образования Павлодарской области.



