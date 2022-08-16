16 Августа 2022 11:23

Итоги социально-экономического развития РК за 7 месяцев года рассмотрели в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за 7 месяцев текущего года рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что за январь-июль 2022 года рост ВВП составил 3,3 %. В текущем году сохранилась положительная динамика в таких отраслях, как строительство (8,6 %), связь (6,5 %), торговля (6,2 %), транспорт и складирование (5,6 %), обрабатывающая промышленность (4,9 %), сельское хозяйство (2,1 %) и т.д.

В январе-июне внешнеторговый товарооборот вырос на 39,4 % и составил $63,7 млрд. В частности, показатель по экспорту в целом вырос на 56,3 % ($42,2 млрд), а по экспорту обработанных товаров – на 33,5 % ($12 млрд).

Как сообщил заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, инфляция в годовом выражении в июле составила 15 %. Цены на продовольственные товары выросли на 19,7 %, непродовольственные товары – на 14,2 %, платные услуги – на 9,2 %. Месячная инфляция в июле составила 1,1 %.

В свою очередь заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев доложил, что за отчетный период в государственный бюджет поступило 8 трлн 463 млрд тенге доходов (без учета трансфертов), доходы в республиканский бюджет (без трансфертов) составили 5,6 трлн тенге (101,3 % к плану), а доходы местных бюджетов – 2 трлн 864 млрд тенге (113,3 %). Расходы государственного бюджета исполнены на 98,7 %, республиканского – на 99,6 %, местных бюджетов – на 98 %.

Заслушав выступающих, Премьер-Министр подчеркнул, что большой вклад в рост экономики вносит реальный сектор.

«Для поддержания положительной динамики необходимо продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, реализации инвестиционных проектов и созданию рабочих мест», — сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил, что за отчетный период рост всех основных показателей отмечается в Карагандинской, Северо-Казахстанской областях и Шымкенте. Ответственным государственным органам и акиматам регионов поручено усилить работу по обеспечению роста показателей.

Особое внимание Алихан Смаилов уделил вопросу борьбы с инфляцией, напомнив о своем поручении проверить деятельность компании, которая может быть связана с завышением цены и нехваткой сахара.

«Эта проблема давно уже назревала. Такие ситуации должны выявляться и предотвращаться ответственными госорганами на ранней стадии», — подчеркнул Премьер-Министр.

Алихан Смаилов добавил, что для сдерживания инфляции имеются все необходимые инструменты, поэтому госорганам и акиматам следует эффективнее их использовать.

«Хочу еще раз обратить внимание на активизацию работы Комиссии по расследованию посреднических схем, усиление контроля за ценовой надбавкой в размере 15% на социально значимые продовольственные товары и своевременное заключение контрактов на форвардный закуп сельхозпродукции», — заключил Премьер-Министр.

Фото:primeminister.kz