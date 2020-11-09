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Итоги социально-экономического развития РК рассмотрят на заседании Правительства 9 ноября
9 Ноября 2020 12:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 10 ноября, в 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания — итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за январь-октябрь 2020 года. Об этом передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
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Прямую трансляцию заседания Правительства можно посмотреть на сайте PrimeMinister.kz, порталах Mail.KZ и Aitube.kz, официальном канале YouTube и в социальных сетях Facebook, Twitter, «ВКонтакте».
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