Итоги Школы молодого предпринимателя подвели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Итоги Школы молодого предпринимателя подвели в Караганде. Проект стартовал 3 декабря этого года. За это время в Национальной палате предпринимателей «Атамекен» обучение прошли 65 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участникам рассказывали о юридических, экономических и социальным аспектах ведения бизнеса, преподавали основы маркетинга, менеджмента, учили составлению бизнес-плана.

Каждый из учеников подготовил свой бизнес-проект. 12 лучших отобрали для финального конкурса «Ярмарка бизнес-идей». В их числе оказались проекты книжного кафе, детского кафе, центра здорового питания, создания интеллектуального центра, строительства крытого футбольного манежа, мобильных приложений и другие.





Авторы идей доказывали рентабельность своих стартапов членам приемной комиссии, в которую вошли специалисты Палаты предпринимателей Карагандинской области, успешные бизнесмены региона, представители государственных органов и фонда «Даму».

По итогам конкурса комиссия выбрала 4 лучших проекта. Андромеда Байзыкен и Сабина Болат с проектом детского салона красоты заняли 1-ое место. 2-ое место досталось Айбиби Толеуовой, которая хочет открыть химчистку. 3-ье место между собой разделили Камила Алиаскарова с идеей строительства крытого футбольного манежа и команда Артем Вишневский, Кирилл Прямоносов, Мустафа Танирберген, Адиль Канатбеков с проектом производства бумажных изделий из восполняемого сырья.





Все проекты в последующем будут рекомендованы для получения грантов и других финансовых средств в рамках государственных программ. Остальным участникам вручили награды в специальных номинациях.



