Итоги шахматного фестиваля «Almaty Online Chess Festival 2021»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В эту субботу состоялся завершающий XX республиканский онлайн опен турнир, который проводился в рамках шахматного фестиваля «Almaty Online Chess Festival 2021», передает пресс-служба Казахстанской Федерации шахмат.

В период с августа по декабрь 2021 года Казахстанской Федерацией шахмат были проведены 10 республиканских и 10 международных онлайн турниров с призовым фондом 10,5 млн тенге, а также 4 уникальных семинара для тренеров-преподаваталей шахмат. Общее число участников в этом году достигло 5000 человек.

В международных соревнованиях приняли участие шахматисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистан, Украины, и других стран. Судейская коллегия и Античитерская комиссия фестиваля вели постоянный мониторинг участников на предмет честной игры и соблюдения правил Fair Play посредством видеоконференции Zoom. Прямая видеотрансляция состязаний проходила каждую субботу на канале Казахстанской Федерации шахмат в YouTube. В качестве комментаторов были приглашены международные гроссмейстеры из Казахстана, России и Узбекистана.

«В уникальном по своему формату фестивалю «Almaty Online Chess Festival 2021» приняли участие профессионалы и любители шахмат со всех регионов страны. Члены сборной команды Казахстана принимали участие в этих соревнованиях и отчасти возможно благодаря этой практике, сборная вошла в 8-ку лучших шахматных стран мира на Всемирной шахматной Олимпиаде 2021. Выражаю благодарность Управлению спорта города и акимату города Алматы за поддержку инициативы по проведению данного шахматного фестиваля и вклад в развитие шахматного спорта в стране» - отметил исполнительный директор Казахстанской Федерации шахмат Ануар Исмагамбетов.

«Almaty Online Chess Festival» проводится уже второй год подряд с целью популяризации и развития шахмат в Республике Казахстан, в частности в г.Алматы, а также вовлечения казахстанской и алматинской шахматной общественности к участию в шахматных спортивных соревнованиях в дистанционном режиме в условиях текущих вызовов. Данный фестиваль организован РОО «Казахстанская Федерация шахмат» при поддержке акимата города Алматы и Управления спорта города Алматы.