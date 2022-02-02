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Итоги рейтинга вузов 2021 года подвели в Минобразования Казахстана

2 Февраля 2022 18:44
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Итоги рейтинга вузов 2021 года подвели в Минобразования Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК подвело итоги рейтинга вузов 2021 года. Исследование проводилось по заказу МОН РК Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», передает МИА «Казинформ».

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Образовательные программы вузов оценивались по 19 критериям, объединенным в три блока: карьерные перспективы выпускников, качество образовательных программ и достижения обучающихся.

Как показало исследование, значительно увеличился показатель удовлетворенности работодателей качеством и актуальностью образовательных программ вузов, динамика за последние годы составила + 28%.

Как показал рейтинг, 85% образовательных программ вузов были согласованы с работодателями, 88% образовательных программ прошли аккредитацию в признанных аккредитационных агентствах.

Число трудоустроенных выпускников возросло на 12% в сравнении с прошлым годом. Таким образом, средний процент трудоустройства в 2021 году составил 77%.

Положительная тенденция наблюдается в привлечении к учебному процессу преподавателей с практическим опытом, особенно по практикоориентированным специальностям. Число преподавателей-практиков увеличилось до 75%. Напомним, ранее МОН РК внес изменения в законодательство для того, чтобы отечественные вузы могли приглашать на работу профессионалов-практиков от производства, не являющихся штатными работниками и не имеющих ученые степени.

Хороший показатель по опыту участия в программе академической мобильности, в том числе в зарубежных вузах, 55% выпускников.

Наблюдаются значительные улучшения и по показателям цифровизации системы образования. Уже 90% вузов имеют электронные библиотеки, 87% вузов внедрили систему антиплагиата, 81% систему прокторинга.

Относительно позиции вузов по итогам рейтинга 2021 года. По направлению «Здравоохранение и социальное обеспечение» лидирующую строчку занял КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, в аутсайдерах Южно-Казахстанская медицинская академия.

По направлению «Юриспруденция» традиционно лидирует КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева.

По направлению «Педагогические науки» в лидерах Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Самую низкую позицию занимает Университет дружбы народов им. А.Куатбекова, Шымкентский университет, Университет Сырдария.

По направлению «Информационно-коммуникационные технологии» лидирует МУИТ, по направлению «Сельское хозяйство и биоресурсы» СКУ им. М. Козыбаева. По трем направлениям «Естественные науки, математика и статистика», «Искусство и гуманитарные науки», «Социальные науки, журналистика и информация» лидирует Торайгыров Университет.

В общем рейтинге среди многопрофильных вузов лучшими стали Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Торайгыров Университет, Казахстанско-Немецкий университет.

Среди профильных вузов лучшим стал КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. Также высокие позиции занимают такие вузы, как Казахстанско-Британский университет, Университет Нархоз, Международный университет информационных технологий, Университет КИМЭП.

Уже традиционно аутсайдерами являются следующие вузы: Университет дружбы народов им. А. Куатбекова, Шымкентский университет, Университет Сырдария, Центрально-Азиатский инновационный университет.

Итоги рейтинга показали, что в число аутсайдеров вошли вузы, которые не провели работу по совершенствованию образовательных программ. Как правило, эти вузы мало инвестируют в образовательные программы, не привлекают преподавателей-практиков и ежегодно набирают абитуриентов с низкими баллами ЕНТ/КТ.

Как показала практика, вузы-аутсайдеры по итогам рейтинга МОН и работодателей впоследствии попадали в список закрываемых вузов.

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#Образование   #Общество   #МОН  
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