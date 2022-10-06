Итоги республиканского конкурса  «Елім менің!» подвели в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Во Дворце культуры имени Курмангазы в Атырау состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса мастеров художественного чтения «Елім менің!» имени выдающегося казахского поэта Жумекена Нажимеденова - автора Государственного гимна РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конкурсе приняли участие чтецы из разных регионов страны в возрасте от 18 до 35 лет. По его условиям, участники не должны были быть профессиональными актерами и специалистами в области искусства.

Участники конкурса читали отрывки из поэтических и прозаических произведений Жумекена Нажимеденова. Время чтения текста не должно было превышать пяти минут, использование готовых фонограмм было запрещено. Кроме того, текст конкурсанты должны были знать наизусть. Жюри оценивало участников по мастерству чтения художественного текста, манере голоса и чистоте языка, выбору произведения, поведению на сцене.Перед началом торжественной церемонии награждения мастеров художественного чтения «Елім менің!» на сцену была приглашена Айкен Нажимеденова - дочь Жумекена Нажимеденова.

«Атырау – мой родной край, на конкурс, организованный в честь моего отца, я приехала из Алматы. Безгранично благодарна жителям, которые организовали такое замечательное мероприятие. Вместе мы с восторгом и восхищением посмотрели, как душевно участники прочитали произведения моего отца. Спасибо большое всем вам», - сказала Айкен Нажимеденова.

По итогам конкурса главный приз решением жюри достался алматинцу Аршыну Нурбакыту. Аршын Айдынбекулы из Жетысу занял I место, Ержан Жолдасов из Туркестанской области - II место, Бекзат Васихан из Западно-Казахстанской области занял ІІІ место. Остальные участники были награждены благодарственными письмами и поощрительными призами.