Итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным округам подвели в ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов по одномандатным территориальным округам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов, 29 из которых избираются по одномандатным территориальным округам. На основе данных, которые мы получили из регионов, нами подведен итог выдвижения. Всего было выдвинуто 609 кандидатов по 29 одномандатным округам, из них 84 кандидата выдвинулись общественными объединениями и политическими партиями, 525 или 86, 2% - самовыдвиженцы», - сказал на заседании заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров.

Что касается маслихатов, насчитывается 223 маслихата, в которых 3415 мандатов, из которых 3081 избирается по мажоритарной системе.

«Это половина состава областных, городов республиканского значения и столицы, а также депутаты маслихатов городов и районов. По данным ТИК, на 3081 депутатское место выдвинулось 10288 кандидатов, более 3 кандидатов на одно место. По одномандатным избирательным округам областного уровня зарегистрирован 1451 кандидат, на уровне города – 2114 и на уровне районов – 6732 кандидата. В разрезе общестатистических показателей 61, 8% - выдвинуто самовыдвижением, 38,2% - политическими партиями и иными общественными объединениями», - добавил Константин Петров.

В субботу в ЦИК РК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по партийным спискам. Путем жеребьевки был определен порядок расположения названий партий в избирательных бюллетенях.

«Таким образом, в Мажилис Парламента по партийным спискам 7 политических партий зарегистрировали 281 кандидат, по одномандатным территориальным округам в Мажилис зарегистрировано 435 кандидатов. В среднем на один мандат – 15 человек. В депутаты Маслихатов по 118 партийным спискам политических партий зарегистрировано 1447 кандидатов, по одномандатным территориальным округам – 10288 кандидатов», - заключил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

Досрочные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты в Казахстане пройдут 19 марта.