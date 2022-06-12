12 Июня 2022 12:24

Итоги референдума, обращение Президента, новые области и министерства – обзор недели в Казахстане

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Начало уходящей недели ознаменовалось подведением итогов референдума по поправкам в Конституцию и последовавшим за ним обращением Главы государства к казахстанцам. Также на неделе официально образованы три новые области и назначены их акимы. Ждут новшества и систему образования страны. Подробнее о том, что происходило в стране за неделю – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

ИТОГИ РЕФЕРЕНДУМА И ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

В результате Exit poll 79,4% казахстанцев проголосовали за поправки и изменения в Конституцию. Общественное объединение «Научно-исследовательская ассоциация «Институт демократии» провело Exit poll на выходе из избирательных участков. Опрос проводился на 375 участках, в том числе на 225 городских и 150 сельских. Опрошено более 15 тыс. человек. Погрешность результатов исследования составляет 2,7 %. По итогам Exit poll, участие в референдуме составило 66,3%. Проголосовало «за» - 79,4%, «против» - 20,6%.

Центральная избирательная комиссия РК также огласила итоги референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию Казахстана, состоявшегося 5 июня. Так, за конституционные поправки проголосовали 77,18 % граждан, или 6 163 516 человек, принявших участие в голосовании во всех регионах страны. Это составляет абсолютное большинство в каждом из 17 регионов. Таким образом, требования конституционного закона о необходимости поддержки большинством граждан выполнены.

«Общее количество граждан Республики Казахстан, имеющих право на участие в референдуме, составило 11 734 642 человека. Количество граждан, принявших участие в голосовании, составило 7 985 769, или 68,05 % от числа граждан, участвующих в референдуме. Таким образом, референдум можно считать состоявшимся», - сообщил председатель Центральной комиссии референдума РК Нурлан Абдиров.

Не остались в стороне от референдума казахстанцы за рубежом. По данным Министерства иностранных дел РК, явка на 65 избирательных участках за рубежом составила 72,95%.

Позже по итогам проведения референдума выступили генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и миссия наблюдателей от СНГ. Мин заявил, что референдум по внесению поправок в Конституцию РК соответствовал требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам.

Высокий организационным уровень проведенного референдума отметила и миссия наблюдателей от Содружества независимых государств

Заявление по итогам референдума в Казахстане сделали и в Евросоюзе.

По результатам прошедшего 5 июня референдума с обращением к народу Казахстана выступил Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что референдум стал важной вехой в истории страны, показал сплоченность и готовность нации к реальным переменам.

«Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества. Благодарю всех, кто пришел на избирательный участок и поддержал начатые в стране преобразования. Проявив подлинный патриотизм, вы внесли весомый вклад в поступательное развитие Казахстана. Признателен всем согражданам, кто воспользовался законным правом и высказал свою позицию в этот судьбоносный для страны момент», - сказал Касым-Жомарт Токаев в эфире республиканских телеканалов.

По словам Президента, изменения в Основной закон – это не конечная стадия, а только начало наших реформ.

«Мы продолжим всестороннюю модернизацию страны. На базе обновленной Конституции мы сформируем более эффективную модель функционирования всех институтов власти, укрепим механизмы сдержек и противовесов между ними. Последовательные политические преобразования будут способствовать развитию национальной экономики, укреплению национального предпринимательства», – отметил Глава государства.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что главными двигателями устойчивого развития Казахстана должны стать труд, знания и гражданская активность. В стране будет продолжен курс на усиление системы защиты прав и свобод человека.

Полный текст обращения Главы государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана можно прочесть здесь.

НОВЫЕ ОБЛАСТИ – НОВЫЕ АКИМЫ

В среду, 8 июня, вступил в силу Указ Главы государства «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», согласно которому в Казахстане официально образованы три новые области – Улытауская, Абайская и Жетысуская.

Вслед за этим последовали назначения глав новообразованных областей. Акимом Улытауской области стал мажилисмен Берик Әбдіғалиұлы. Абайскую область возглавил Нурлан Уранхаев, ранее руководивший управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана. Акимом Жетысуской области назначили Бейбита Исабаева

ДЕФИЦИТ ГАЗА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

Газ стал одной из не менее актуальных тем на неделе. Стало известно, что в Казахстане могут подняться цены на сжиженный газ. Причем, возможное повышение цен на уровне 20% может сказаться на обычных потребителях.

Между тем, в Нацкомпании QazaqGaz сообщили о необходимости принятия неотложных мер по расширению ресурсной базы товарного газа. По данным компании, газовая отрасль Казахстана может столкнуться с кризисом уже через два года.

Министр энергетики РК Болат Акчулаков и вовсе заявил о росте потребления газа казахстанцами и прогнозируемом к 2025 году дефиците газа в РК. По его словам, прирост потребления газа составил около 35%, или в среднем 7% ежегодно.

«Вместе с тем, основным сдерживающим фактором развития газовой отрасли является политика сдерживания цен, в связи с чем к 2025 году возможен дефицит отечественного газа и зависимость от импортных ресурсов. В ближайшей перспективе основными производителями товарного газа будут оставаться Кашаган, Карачаганак, ТШО, на которые будут приходиться 64% от общих объемов ресурсов товарного газа», - отметил глава Минэнерго.

По словам министра, остро встает вопрос о восполнении ресурсной базы Казахстана путем стимулирующих мер для газовых проектов.

«В настоящее время для увеличения ресурсной базы ведется работа по строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, который уже к 2030 году сможет обеспечить прирост товарного газа в объеме более 6,2 млрд куб. м. Мы прогнозируем, что это будет реализовано в три этапа - 1, 2 и 6 млрд куб. м. С июня 2021 года активно ведутся строительно-монтажные работы по первому этапу проекта мощностью 1 млрд куб. м», - сообщил министр.

Ввод в эксплуатацию первого этапа газоперерабатывающего завода ожидается в 2024 году.

В целом, на развитие газификации страны в этом году выделено более 50 млрд тенге. Планируемый уровень газификации по итогам 2022 года составит 58,43%.

Предлагается также построить новые газопроводы, чтобы исполнить программу генеральной схемы газификации.

КУРС НА СНИЖЕНИЕ

Одной из обсуждаемых новостей в сети стало предложение сенатора Даны Нуржигит снизить пенсионный возраст женщин до 58 лет. С соответствующим депутатским запросом она обратилась к Премьер-Министру РК.

Сенатор проинформировала, что в 2015 году решение об увеличении пенсионного возраста для женщин было принято с учетом средней продолжительности жизни в Казахстане, который составлял 71 год. В 2021 году этот показатель снизился до 70 лет. Более того, из-за пандемии в 2020 году смертность в нашей стране выросла на 22%.

В этой связи Дана Нуржигит считает, что пенсионная реформа 2015 года, основанная на прогнозах ООН, о том, что в 2022 году продолжительность жизни в Казахстане составит 78 лет у женщин и 70 лет для мужчин, не соответствует реальной ситуации в Казахстане. Кроме того, по мнению Даны Нуржигит, установленный пенсионный возраст для женщин также влияет и на уровень безработицы среди молодежи.

ГИМН НА ЛИНЕЙКАХ, НОВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ И РАЗДЕЛЕНИЕ МОНа

Неожиданной новостью для школьников и их родителей стало заявление министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова о том, что с нового учебного года школьники, обучающиеся на государственном языке, будут обучаться только на родном языке.

«Решение, которое было принято по изучению языков в начальной школе, имеет соответствующее научное обоснование. Здесь не надо искать каких-то причин, это только наука, дидактика. Когда ребенок приходит в 1 класс, у него сразу три букваря: казахский, русский, английский. Шестилетнему ребенку очень сложно. Мы видим в последние годы, проводили мониторинг, есть необходимость принятия других решений», - сообщил Асхат Аймагамбетов журналистам после заседания Правительства.

«Планируется, что с нового учебного года, чтобы дети, которые обучаются на государственном языке, сначала изучали казахский родной язык. Когда уже научатся читать и писать, поймут сам процесс и методику, то во втором классе этим детям будет гораздо проще изучать русский язык. В третьем классе еще проще изучить третий язык уже на латинской графике. Это наши предложения, наши планы», - заявил министр образования и науки.

Он уточнил, что обновлять учебники в этом году нет надобности.

Еще одно из новшеств - внедрение уроков патриотизма в казахстанских школах. Курс под названием «Патриотизм и глобальные компетенции» введут в 5-11 классах школ уже в предстоящем учебном году.

Также глава Минобразования РК Асхат Аймагамбетов предложил сделать обязательным исполнение гимна на линейках во всех школах страны. Ведомство также внесло изменения в требования к обязательной школьной форме учащихся.

К концу недели, в субботу, стало известно о том, что Минобразования Казахстана разделили на два ведомства. Президент Республики Казахстан подписал Указ о реорганизации Министерства образования и науки Республики Казахстан на Министерство просвещения и на Министерство науки и высшего образования.

Министерство просвещения возглавил Асхат Аймагамбетов, Министерство науки и высшего образования - Саясат Нурбек.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В одном из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау» во время ремонта металлургического цеха под завалами остались пять рабочих. При демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи № 9 кузнечно-прессового цеха ТОО «Курылысмет» (дочернее предприятие АО «АМТ») произошло обрушение кровли.

В результате несчастного случая погибли четыре работника, еще один был доставлен в больницу. По факту гибели рабочих возбудили уголовное дело

Слова соболезнования семьям погибших выразил Президент Касым-Жомарт Токаев.

В АО «АрселорМиттал Темиртау» заявили, что семьям погибших работников окажут помощь.

Несчастные случаи произошли также на одном из крупных предприятий Жамбылской области и коммунальном предприятии в Актау.

Житель Тараза погиб на рабочем месте от падения кирпича. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 7 июня 2022 года в 21:40 часов в полицию поступил вызов о том, что работник ТОО «Казфосфат» получил серьезную травму. Сразу были вызваны врачи, на место происшествия прибыла карета скорой медицинской помощи. Во время госпитализации в больницу пострадавший от полученной травмы скончался.

В Актау трагический инцидент произошел 8 июня. При проведении ремонта теплосетей стена из ракушечника обрушилась на ремонтника ГКП «КЖСА».

Шокировала читателей и новость о том, что в Актобе в жилом массиве Есет батыр нашли тело 12-летнего ребенка со множественными ранениями. Предположительно смерть мальчика наступила от укусов животного. По словам начальника местной полицейской службы, медэкспертиза займет 10-15 дней, после чего будет установлена точная причина смерти ребенка.

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

Уходящая неделя ознаменовалась значимыми победами казахстанских спортсменов. Представитель Казахстана Алан Курмангалиев одолел соперников из Катара, Польши, Украины, Болгарии и Японии и выиграл турнир по настольному теннису в Чехии.

Четыре медали завоевали казахстанские стрелки на Кубке мира в Баку, шесть медалей с Кубка Европы на родину привезли и казахстанские дзюдоисты. В частности, «золотом» отметились Нурканат Серикбаев (60 кг) и Нурсултан Зайзагалиев (66 кг). Мерей Марханбетов (60 кг) и Аида Тойшибекова (78 кг) завоевали серебряные медали Кубка Европы. Максим Мейрлан (81 кг) и Есмигуль Куюлова (63 кг) стали бронзовыми призерами турнира. В итоге молодежная сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном медальном зачете Кубка Европы, расположившись сразу после Японии.

Пятикратная чемпионка мира по джиу-джитсу и грэпплингу Жибек Кулымбетова стала серебряным призером ЧА по самбо в Ливане.

Еще один казахстанец Александр Тен стал победителем Кубка Европы по триатлону в Польше. Н аши паратхэквондисты заняли призовые места на мировом Гран-при в Болгарии.