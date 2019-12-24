Итоги реализации программы «Рухани жангыру» подвели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Кокшетау подведены итоги реализации программы «Рухани жангыру» в Акмолинской области за 2019 год, в ходе которых состоялась церемония чествования в области меценатства и благотворительности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

О результатах реализации в области знаковой и важной для всех казахстанцев программы проинформировала заместитель акима области Айна Мусралимова.

В своем выступлении докладчик выразила благодарность представителям бизнес-сообщества за активное участие в организации и реализации благотворительных и социально-значимых проектов в рамках направления «Туған жер».

«Своей активной гражданской позицией вы принимаете непосредственное участие в воспитании у казахстанцев чувства истинного патриотизма, выражаемого в любви, гордости и преданности к своей земле, ее истории, культуре», - отметила Айна Мусралимова.

В торжественной обстановке ряд граждан региона, чьи бескорыстные сердца делают добрые дела и вносят значительный вклад в малую родину, отмечены благодарственными письмами акима Акмолинской области.

Среди награжденных – директор базового хозяйства ТОО «Труд» Агрофирмы ТNK Жаксынского района Дулат Досхожин, на собственные средства построивший детскую площадку специальным покрытием с современными и workout-тренажерами. Также меценат построил общественную баню на 300 мест и отремонтировал музей «Первоцелинника» в с.Киевское.

«Наше ТОО сеет пшеничные культуры, занимается семеноводческим хозяйством. Штат состоит из 146 сотрудников. Мы строим для своих сотрудников дома, помогаем многодетным и малообеспеченным семьям. Хочется, чтобы отечество, в котором ты родился, только процветало», - сказал Дулат Досхожин.

К слову, в рамках программы «Туған жер» по области реализовано много важных и необходимых проектов по строительству, ремонту социальных и других объектов. В общей сложности в регионе инициировано 583 проекта, в которых приняли участие более 200 меценатов на общую сумму более 5,3 млрд тенге.