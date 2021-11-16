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Итоги развития за 10 месяцев подвели в Костанайской области

16 Ноября 2021 14:57
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Итоги развития за 10 месяцев подвели в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайском областном акимате подвели итоги социально-экономического развития региона области за 10 месяцев, по всем отраслям отмечается рост, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления экономики и бюджетного планирования Гулбарам Мусагазину.

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По итогам 10 месяцев в области отмечается рост промышленного производства на 8,1%, в том числе обрабатывающей промышленности – 13,5%; инвестиций в основной капитал – 11%; строительных работ – 6%; ввода жилья – 25,5%; розничной торговли – 5,0%; оптовой торговли – 4,3%. Всего с начала года промышленными предприятиями области произведено продукции на 1,9 трлн. тенге.

«Увеличены добыча золотосодержащей руды, производство окатышей на четверть, железорудного концентрата – на 4,8%, медного – на 26,7%, боксита – 14,5%, асбеста – на 8,7%, золота – на 21,7%. Производство легковых автомобилей увеличено на 52,4%, тракторов – на 63,9%, комбайнов – на 14,5%, а также сливочного масла – на 61,6%, мяса – на 21,9%»,- озвучила данные Г. Мусагазина на совещании в облакимате.

Регионы-лидеры по росту производства - район Беймбета Майлина, Наурзумский, Карабалыкский и Сарыкольский районы. Наибольшее сокращение производства зафиксировано в Денисовском и Камыстинском районах.

«На объем валового выпуска в сельском хозяйстве отрицательно сказался высокий температурный режим воздуха (35-40 градусов), суховей и иссушение верхнего слоя почвы в период посевной кампании,- сообщила Г. Мусагазина. - В экономику области за отчетный период привлечено 306,2 млрд тенге инвестиций, с ростом на 11%. Отрадно то, что около 79,0% финансовых вливаний – это частные инвестиции. Стоит отметить и тот факт, что увеличилось вложение инвестиций в базовые отрасли: в сельское хозяйство на 27,2% и промышленность на 16,7%».

Что касается малого и среднего бизнеса, то несмотря на пандемию, отмечается рост количества действующих субъектов на 5,4%. Выпуск продукции увеличен на 20,6% и составляет 586,6 млрд. тенге.

Отмечается значительный рост и в темпах ввода жилья. Годовой план выполнен на 86,2%. Уже принято в эксплуатацию 3 266 квартир, это 232 арендных квартир, 747 кредитных квартир по линии ЖССБ через облигации МИО, 1 672 – коммерческих квартир, 615 – индивидуальных жилых домов.

Что касается государственного бюджета, то по итогам отчетного периода план по доходам перевыполнен на 3,5%, в том числе по местному бюджету на 9,9%.



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#Костанайская область   #Экономика  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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