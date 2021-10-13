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    10:12, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Итоги работы за девять месяцев подвели в МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК под руководством министра Ерлана Тургумбаева состоялось заседание коллегии, в ходе которой руководителями структурных подразделений и ведомств доложено о ходе исполнения поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за девять месяцев текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

    Рассмотрены вопросы перехода на «сервисную модель» работы, обеспечения открытости, прозрачности и доступности услуг полиции, а также «обратной связи» с населением.

    Ерлан Тургумбаев подчеркнул важность реализации принципа «полиции шаговой доступности», развития сети модульных постов и участковых пунктов для охраны общественного порядка.

    Отмечено, что в результате принятых мер достигнуто сокращение числа тяжких преступлений, причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, изнасилований, краж, скотокрадств, хулиганств.

    Среди положительных тенденций – уменьшение на 30% правонарушений среди несовершеннолетних, на 21% – в состоянии опьянения, на треть – в общественных местах и на улицах. В ряде регионов существенно снижена семейно-бытовая преступность.

    В то же время министр обратил пристальное внимание на рост фактов интернет-мошенничества. Пользуясь доверчивостью граждан, преступники используют различные способы обмана. Зачастую похищенные средства выводятся за рубеж через электронные платежные системы.

    «В этой связи МВД РК вышло с инициативой на заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ о совместной выработке механизма противодействия таким преступлениям, совершаемым вне страны, на территории сопредельных государств. В результате мошеннических действий и деятельности различных финансовых пирамид гражданам наносится значительный материальный ущерб, что требует безотлагательных мер», - подчеркнул глава ведомства.

    Отдельно рассмотрена работа по борьбе с наркопреступностью. Усилена ответственность за рекламу и распространение наркотических средств через Интернет. Для оперативного реагирования и предотвращения незаконного оборота ставятся под запрет новые виды наркотиков, снижен «криминальный вес» наркотиков, с которого наступает уголовная ответственность.

    Еще одним актуальным вопросом, рассмотренным на коллегии, стало обеспечение дорожной безопасности. Основная причина аварий - недисциплинированность водителей, по вине которых каждое пятое ДТП совершается в связи с превышением скорости, каждое восьмое – по причине выезда на полосу встречного движения или проезд перекрестков. Также остро стоит вопрос с дисциплиной и безопасностью пешеходов. Результат – рост количества ДТП, в том числе со смертельным исходом и травмированных в них граждан.

    Ерлан Тургумбаев дал поручение усилить контроль за безопасностью на дорогах, провести обследования улично-дорожной сети, организовать устранение нарушений дорожно-эксплуатационными службами, активизировать взаимодействие с государственными органами, ответственными за дорожную инфраструктуру.

    Кроме того, министр назвал приоритетным расширение систем видеонаблюдения, активного применения систем автоматической фиксации нарушений ПДД и принципа неотвратимости наказания за указанные нарушения.

    Среди первостепенных задач – соблюдение законности и дисциплины среди личного состава, совершенствование кадровой политики, создание полицейского «нового формата» для соответствия ожиданиям общества и населения.


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