Итоги работы в 2021 году подвели в Мининформации и общественного развития РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве информации и общественного развития РК подвели итоги работы в 2021 году, передает МИА «Казинформ».

«Важным событием 2021 года стал юбилейный X Гражданский форум Казахстана, который доказал значимость диалога власти и общества и был приурочен к 30-летию Независимости Казахстана. Форум подвел основные итоги взаимодействия государства и гражданского общества за годы Независимости и наметил перспективы его дальнейшего развития. От представителей НПО, СМИ, бизнеса и в целом гражданского сектора поступило более 1000 предложений и рекомендаций. Впервые участниками Форума стали представители международных организаций: ООН, ОБСЕ, ЮСАИД, ЮНИСЕФ и другие. Особое внимание Министерством было уделено вопросам идеологического наполнения 30-летия Независимости Казахстана. За каждым месяцем уходящего года был определен тематический блок, который раскрыл основные грани суверенитета страны. Так, с начала года проведено более 13 тысяч разноформатных мероприятий, всесторонне отражающих масштабные изменения во всех сферах жизни страны. На протяжении года действовал специальный сайт 30jyl.kz, где по итогам каждой недели транслировался видеоролик «Дневник Независимости», куда вошли ключевые мероприятия. Эти видеодайджесты были размещены на основных республиканских телеканалах, а также на площадках соцсетей. В целом, системная и комплексная работа министерства в 2021 году была ориентирована на реализацию государственной политики в курируемых направлениях: информация и деятельность СМИ, доступ к информации, взаимодействие с неправительственным сектором, регулирование религиозной деятельности, развитие межэтнических отношений, молодежная и семейная политика, а также координация программы «Рухани жаңғыру», - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИОР в Facebook.

В 2021 году впервые министерством после процедуры публичного обсуждения с представителями общественности, СМИ и согласования со всеми заинтересованными органами принят регламент защиты прав журналистов при нарушении их прав.

Созданы и начали действовать новые правила аккредитации журналистов, правила формирования и размещения на отечественных телеканалах социальной рекламы по популяризации здорового образа жизни.

Министерством заключено 7 меморандумов для подготовки отраслевых журналистов, которые будут освещать вопросы медицинской (с КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, ЕНУ им.Л.Н.Гумилева), религиозной (с ЕНУ им.Л.Н.Гумилева), экологической (с КазНУ им.Аль-Фараби), IT (с МУИТ), аграрной (с СКУ им. М. Козыбаева), правовой (с КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева) и финансово-экономической сфер (с УМБ им. К.Сагадиева). Более 4000 специалистов прошли азы отраслевой журналистики, а именно по особенностям информационного освещения вопросов в медицинской, экологической, религиозной и IT-сферах.

На сайте STOPFAKE.KZ в 2021 году было опровергнуто более 900 фейков, в целом за полтора года с момента создания ресурса опровергнуто почти 2000 фейков. На текущее время на различных платформах контент проекта был просмотрен более семи миллионов раз.

Прошел 100-летний юбилей одного из символов информационного пространства Казахстана «Қазақ радиосы». Уже сейчас, в целях обеспечения информационной безопасности страны сеть вещания «Қазақ радиосы» дополнительно охватила 35 населенных пунктов приграничных территорий с населением более 40 тысяч человек. Идет работа по включению 400 сел приграничных территорий Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, где проживают более 430 тысяч человек.

Впервые в истории страны В 2021 году по заказу Министерства началась реализация масштабного проекта по переводу популярных в мире детских каналов с мультипликацией на казахский язык. Так, заключен договор по переводу на казахский язык контента телеканалов TIJI и Nickelodeon, пользующихся высоким спросом у детей.

По поручению Президента в 2021 году начался и реализован первый этап активной фазы производства отечественных телесериалов, документальных исторических фильмов. Уже в этом году доля производства сериальной продукции исторической направленности увеличена на 30%.

В эфире крупнейших телеканалов страны показаны сериалы про Ахмета Байтурсынова, Каныша Сатпаева, Жангир хана, Розу Багланову и других, которые нашли большой положительный отзыв от зрителей.

Начата работа по переформатированию «Ел арна» в культурно-образовательный канал, ведется ребрендинг канала Qazaq TV, который вещает в более чем 100 странах мира.

Впервые заработала анимационная школа для детей с особыми потребностями, для которых мастера Казахстана, а также из Японии и Южной Кореи провели профессиональное обучение.

Под знаменем 30-летия Независимости прошли национальные премии в сфере медиа «Тумар» и «Уркер», а также Международная медианеделя «Astana Media Week», которые уже зарекомендовали себя как знаковые и традиционные ежегодные события, ожидаемые журналистским сообществом.

Важная часть системных мер реализована в работе с неправительственным сектором.

Так, приняты поправки в Закон «Об общественных советах», которые существенно расширили и усилили полномочия этого института.

Ряды общественных советов пополнились еще 13-ю в субъектах квазигосударственного сектора, увеличив тем самым задействованных в процессе управления государством граждан до 3 тыс. человек.

В Мажилисе на рассмотрении разработанный законопроект о благотворительности и волонтерской деятельности, который направлен на развитие стимулирования данных сфер. Разработана система внедрения градуированных грантов на законодательном уровне.

В Мажилис внесен законопроект «Об общественном контроле», который прошел все этапы обсуждения с представителями общественности.

Начался процесс разработки проекта Концепции законопроекта «О некоммерческих организациях», который объединит действующие законы «О некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях».

Внесены изменения в правила предоставления грантов для НПО. Впервые они обсуждаются теперь публично с учетом потребностей населения.

В 2021 году Центр поддержки гражданских инициатив реализовал 51 грантовый проект по заказу Министерства информации и общественного развития. Все эти проекты были реализованы в 17 регионах Казахстана с прямым охватом в 3 млн человек.

По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева реализован общенациональный проект «Марафон добрых дел» с участием 1200 НПО и волонтерских организаций, более 300 организаций образования, 360 коллективов и профсоюзов. Общая сумма, направленная коллективами и коммерческими организациями на благотворительность, составила более 6,2 млрд тенге.

Более 800 общественных активистов прошли курсы «Академии НПО».

Обучение в 2021 году проходило с участием известных экспертов и бизнес-тренеров из Казахстана, России, Германии. Благодаря проведенной работе, в 2021 году в рамках 34 тренингов подготовлено 42 тренера в сфере гражданского сектора, повышены компетенции 811 представителей НПО в рамках 42 обучающих тренингов, разработано мобильное приложение «Академия НПО».

По поручению Главы государства реализованы важные мероприятия в сфере молодежной и семейной политики.

Так, началась реализация национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру», который состоит из трех направлений, семи задач, 21 показателя и 66 масштабных мероприятий.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев впервые вручил гранты победителям «Тәуелсіздік ұрпақтары» в целях поддержки талантливой молодежи по номинациям «Наука», «Культура», «Информационные технологии», «Бизнес» и «Медиа».

Проведены мероприятия для вовлечения молодых людей в общественные полезные дела. Только в Международный день молодежи, 12 августа, по всей стране реализовано более 200 онлайн-мероприятий с охватом более 800 тысяч молодых людей, направленных на поддержку молодежи и их вовлечения в общественную жизнь государства. Так, важной частью мероприятий Международного дня молодежи стала организация ярмарок вакансий с целью содействия трудоустройству выпускников вузов и колледжей, молодежи категории NEET и др.

Кроме того, в этом году состоялся Республиканский форум молодежи «Тәуелсіздік ұрпақтары», в ходе которого прогрессивная молодежь отправила криптокапсулу времени с посланием будущему поколению Казахстана 2041 года. А также Республиканский форум молодых ученых «Умное поколение», в котором приняли участие более 200 молодых ученых из разных отраслей науки.

Вместе с тем вручена государственная молодежная премия «Дарын» 20 молодым дарованиям, состоялся Международный молодёжный саммит молодёжных лидеров и активистов тюркоязычных стран «Түркістан – түркі әлемінің бесігі».

Внедрены новые подходы по проведению конкурса семейных ценностей «Мерейлі отбасы», согласно которым теперь ежегодно будут определяться 17 лучших семей - из каждого региона.

Признанием реализуемой государственной политики в сфере религии стало, что Комиссия США по международной религиозной свободе отметила положительные изменения и инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению ситуации в сфере религиозных свобод.

В то же время, учитывая демократические процессы в мире также по упрощению существующих норм в религиозной сфере, внесены отдельные «точечные» изменения в законодательство.

Прошло заседание XIX Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Заседание рассмотрело вопросы подготовки к VII Съезду и его значение в условиях постпандемического развития, а также формат его проведения.

Разработан первый казахстанский комикс, нацеленный на профилактику религиозного экстремизма и терроризма с целью донесения месседжей борьбы с экстремизмом для подрастающего поколения.

В 2021 году удалено свыше 181 тыс. и заблокировано 324 деструктивных материалов, через СМИ и социальные сети опубликовано более 132 тыс. работ по религиозному просвещению.

Благодаря принятым разъяснительно-реабилитационным мерам 96% (182 из 189) возвращенных из зон террористической активности женщин отказались от радикальных религиозных взглядов, а отдельные из них полностью перешли на светский образ жизни.

Нашла продолжение реализация системных мер в сфере развития межэтнических отношений и даспоральной политики.

По инициативе Министерства в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева впервые в Казахстане и Центральной Азии открылась двухгодичная магистратура по специальности «Этнополитология».

По актуальным темам межэтнических отношений разработаны 15 методических пособий и проведены 23 семинара-тренинга с охватом более 3 тысяч человек из государственных и общественных структур.

Организованы республиканские лектории в 4 регионах по продвижению казахстанской модели общенационального единства и согласия с охватом более 2 тысяч человек.

Проведена международная научно-практическая конференция «Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее» с участием экспертов из Израиля, Болгарии, России, Украины и ряда других стран.

На базе Института прикладных этнополитических исследований выстроена единая система аналитической работы, организованы глубинные полевые исследования ситуации во всех регионах.

В 10 регионах Казахстана сотрудниками МИОР РК совершены мониторинговые выезды для изучения ситуации и выработки конкретных предложений по развитию межэтнических отношений.

По инициативе Министерства информации и общественного развития РК совместно с представителями этнокультурных объединений АНК на государственном языке издан 2-хтомник «Қазақстан халқының ертегілері».

В книгу вошли 114 народных сказок 25 крупных этносов Казахстана.

Сборник сказок народа Казахстана впервые издается на казахском языке как литературное наследие разных этносов Казахстана.

В рамках диаспоральной политики в Турции проведен Малый курултай казахов с участием свыше 100 делегатов из стран Европы, 4-ое заседание ответственных министров по делам диаспор Тюркского Совета с участием представителей 5 стран, создана Ассоциация казахоязычных СМИ за рубежом, в состав которой вошли 88 масс-медиа.

В 12 странах мира проведено 780 уроков государственного языка с охватом свыше 1 300 соотечественников за рубежом.