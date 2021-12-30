Итоги работы Сената за 2021 год подвел Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Итоги работы Сената Парламента РК за 2021 год подвел спикер палаты Маулен Ашимбаев, передает коррепондент МИА «Казинформ».

По его словам, одним из важнейших направлений работы сенаторов в уходящем году было законодательное обеспечение курса реформ, которые проводятся в стране по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева.

«Парламент совместно с Правительством выполняет задачу по законодательному обеспечению реализации Послания и поручений Главы государства. В результате в этом году Парламент принял 104 Закона. Все они направлены на обеспечение устойчивого политического и социально-экономического развития страны», - сказал Маулен Ашибаев на последнем пленарном заседании Сената в этом году.

Было отмечено, что Сенатом была проведена работа по законодательному введению запрета на продажу сельхозземель иностранцам, прямых выборов акимов аулов и сельских округов, снижения порога прохождения политических партий в Мажилис и маслихаты с 7% до 5%, полной отмены смертной казни в Казахстане и многого другого. Это именно те нормы, которые сенаторы приняли в уходящем году. Причем сенаторы не только рассматривали существующие законопроекты, но и активно инициировали их сами.

«Каждый четвертый закон, принятый в этом году, был инициирован депутатами Парламента. В их числе важные законы, направленные на дальнейшее реформирование судебной системы страны, упрощение гражданского процесса, расширение сферы применения примирительных процедур, ограничение принятия единственного жилья физического лица в качестве залога и другие. В рамках поручения Президента страны депутаты также инициировали Закон «Об Уполномоченном по правам человека»», - сказал председатель Сената.

В целом, по мнению Маулена Ашимбаева, вместе с законотворческой деятельностью сенаторы плодотворно работали в разных направлениях, включая содействие в решении региональных проблем, развитии предпринимательства и продвижении национальных ценностей.

«В этом году мы содержательно и продуктивно работали как с законопроектами, так и по другим направлениям парламентской деятельности. Сенаторы направили в государственные органы около 100 депутатских запросов по актуальным темам. В Сенате проведено более 80 мероприятий, на которых обсуждались актуальные вопросы», - резюмировал Маулен Ашимбаев.