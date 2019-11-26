Итоги работы проектного офиса «Шығыс – Адалдық алаңы» подвели в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО куратор проекта заместитель акима области Алмасхан Сматлаев и руководитель проекта Елена Березинская-Абилова рассказали об итогах работы «Шығыс – Адалдық алаңы» за 10 месяцев 2019 года, передает МИА «Казинформ».

Как отметил Алмасхан Сматлаев, в области организована системная работа по реализации стратегических задач по повышению доверия граждан к органам власти и по противодействию коррупции. В декабре 2018 года главой региона Даниалом Ахметовым и председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Аликом Шпекбаевым был подписан устав проекта «Шығыс - адалдық алаңы».

По словам Елены Березинской-Абиловой, у проекта есть три направления работы.

«Первое направление - это искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий для граждан в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, архитектуры, строительства и ЖКХ, сельского хозяйства и земельных отношениях, органах госдоходов, судебных и правоохранительных органах, а также рассматривается персональная ответственность первых руководителей. Второе направление - осуществление общественного контроля. Здесь у нас работает мониторинг государственных закупок, карта общественного контроля, а также интерактивная карта контроля. По третьему направлению формирования антикоррупционной культуры мы проводим информационную работу и антикоррупционное образование», - рассказала руководитель проектного офиса.

В структуру проекта вошли экспертный совет (куда включены блогеры, журналисты, НПО, представители сфер здравоохранения и образования), общественная приемная, проектное бюро, региональные представительства, Специальная мониторинговая группа, информационная группа, лекторские группы.

В течение 10 месяцев 2019 года мониторинговые группы совершили 25 выездов по вопросам проведения ямочного ремонта, качества оказания медицинских услуг, работе автоЦОНов. По итогам выявленных недостатков государственным органам были даны рекомендации к устранению.

Также за это время дискуссионный клуб показал себя как эффективная диалоговая площадка между гражданским обществом и органом исполнительной власти. На сегодняшний день проведено 6 заседаний, где рассмотрены итоги мониторинга деятельности Восточно-Казахстанского областного специализированного центра, обсужден проект плана по совершенствованию системы перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, рассмотрены промежуточные итоги работы выездов передвижных лабораторий исследования ямочного ремонта дорог, проведен брифинг руководителя управления государственных доходов касательно оплаты земельно-имущественного налога, обсуждены проблемные вопросы проекта модернизации школьных столовых, а также вопросы дефицита угля и снижения социальной напряженности.





Помимо этого, ярким примером взаимодействия акимата области, проектного офиса, учебных заведений и общественного совета является проект мониторинга цен на социально значимые продукты. По словам Елены Березинской-Абиловой, это делается для того, чтобы компании могли правильно формировать маркетинговые стратегии и реализацию товаров. Еженедельно на аппаратном совещании акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара проходит анализ данного вопроса. Все данные публикуются в открытом доступе на официальной страннице «Шығыс - адалдық алаңы».

Также на сегодняшний день по области открыто 52 open space и фронт-офисов, переселено 58 директоров школ, 12 руководителей государственных органов на первые этажи, открыто 80 «магазинов честности».

За это время в проектный офис через общественную приемную акима ВКО, посредством телефонных звонков, социальных сетей, а также приемов граждан на площадке проектного офиса по различным опросам обратились 154 человека. Положительно решены вопросы 122 человек, 32 обращения находятся в работе.

В рамках реализации академической честности в вузах ВКО проведена работа по вступлению в Лигу академической честности ВКГУ им. С Аманжолова и ВКГТУ им. Д Серикбаева. До конца текущего года планируется вхождение еще двух вузов: КАСУ и Медицинского университета города Семей.



