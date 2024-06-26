Итоги работы судов подвели в Верховном суде РК

Верховный Суд подвел итоги работы судов республики за первое полугодие 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ВС РК.

Председатель ВС Асламбек Мергалиев провел расширенное совещание высшего судебного органа. В его работе участвовали заместитель руководителя Администрации Президента Ержан Жиенбаев и Председатель Высшего Судебного Совета Денис Шипп.

Выступая, председатель коллегии по уголовным делам ВС Назгуль Рахметулина отметила одинаковое число поступивших в суды дел (за 5 мес. текущего и прошлого годов – 13 тыс.). При этом на 4,7% возросло дел с вынесением приговора (10,9 тыс. против 10,4 тыс.), больше и осужденных (12,5 тыс. против 12 тыс.).



Об улучшении в целом качества правосудия по уголовным делам показывает спад корректировок судебных актов (в апелляции 631 против 705, кассации –167 против 252). Речь шла о мерах по повышению судьями профессионального уровня, подготовке обзоров по итогам кассации и анализов судебной практики, запуске на базе суда Астаны пилота по применению электронных средств слежения.

Председатель коллегии по гражданским делам ВС Нурсерик Шарипов, выступая, отметил рост исков (с 248 тыс. до 282 тыс.). Они касаются действий нотариусов, госзакупок и договорных обязательств, возмещении ущерба, установлении фактов, имеющих юридическое значение и банкротства.



Много исков коллекторских и микрофинансовых организаций о взыскании с граждан задолженности, санкционированию ограничения выезда должника за пределы РК.



За 5 месяцев в первой инстанции рассмотрено 212 тыс.дел (тот же период 2023-го 181 тыс.). Половина окончены с вынесением решений, удовлетворено 89% исков. В упрощенном производстве – 82 тыс.дел.



Чаще применена экстерриториальная подсудность (в 2023-м – 1,6 тыс. дел, что вдвое больше 2022-го, за 5 мес. т.г. – 827 дел). В среднем по стране примирение – 41,6% (в 2023-м – 40,6%).



Апелляцией пересмотрено 21 тыс.дел (19 тыс.за 1 пол-е 2023 года). Подверглись корректировке почти 2 тыс. решений. Поступило больше кассационных ходатайств (5 тыс. против 4 тыс.). По ним признаны законными 82% судебных актов местных судов, на пересмотр переданы лишь 10% ходатайств вместе с делом.



Председатель судебной коллегии по административным делам ВС Аслан Тукиев указал на поступление в суды свыше 14 тыс. исков.



Часто они касаются министерств экономики и юстиции, Туркестанской, Костанайской, Мангистауской, Карагандинской областей. Без учета примирения и отзывов удовлетворено 59% исков против госорганов (кроме споров к судоисполнителям).



Чаще всего это жилищные, земельные, таможенные и налоговые споры. Третья часть возвратов – отзыв иска, примирение – 13%. Отмечен спикером рост частных определений (28%) и денежных взысканий (50%). Половина решений – в пользу бизнеса. Меньше отмен и изменений в апелляции (32,1%) и кассации (17,3%).



Руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров осветил комплекс мер, принятых в отчетном периоде по обеспечению надлежащих условий для отправления правосудия.



Построены новые здания 5 судов в Атырау, облсуда и 7 райсудов Туркестана, 4 специализированных и горсуда Павлодара и райсуда ВКО и завершение строительства зданий облсуда Абай, 2 райсудов СКО и ЗКО.



На стадии реализации масштабные меры по ремонту 73 зданий судов, постройки 3 зданий судов в Алматинской и Западно-Казахстанской областях, разработке 4 проектов судов в Жамбылской, Акмолинской, Улытау областях и Алматы.



Отмечено о ряде организационно-правовых мер по повышению привлекательности профессии судебного работника, развитии IT-сервисов и расширении сферы применения роботизации, укреплении международного сотрудничества и др.



А. Мергалиев, завершая работу совещания, особое внимание судейского корпуса обратил на качество судебных актов, причины их отмен и изменений, ответственность и исключение волокиты апелляцией, проработку запуска пилота по передаче суду присяжных ходатайств об УДО и ЗМН от осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.