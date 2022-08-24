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    20:56, 23 Август 2022 | GMT +6

    Итоги рабочей встречи с трудовым коллективом подвели в «Казахмысе»

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    На торжественной встрече с коллективом ТОО «Корпорация «Казахмыс» первый заместитель председателя правления Андрей Гайдин поздравил шахтеров и обогатителей с профессиональным праздником.

    «День шахтеров и обогатителей – один из основных праздников в нашей отрасли. Горняки вносят большой вклад в развитие корпорации, нашего государства в целом. Желаю всем здоровья, удачи», - отметил Андрей Гайдин.

    В ходе встречи топ-менеджер подчеркнул особую важность вопросов организации повседневной работы, установления «обратной связи» с трудовыми коллективами, своевременного принятия решений в звеньях руководства различного уровня.

    Работниками предприятий затронуты вопросы технического состояния и готовности горно-шахтного оборудования. По ним первый заместитель председателя правления поручил организовать профильным службам отдельные совещания.

    По словам Андрея Гайдина, в ближайшее время будет оптимизирована система управления предприятий.

    «Будут упразднены производственные объединения «Жезказганцветмет», «Карагандацветмет», «Балхашцветмет». В составе корпорации создается горно-обогатительный комплекс. Генеральный директор комплекса будет работать напрямую с директорами рудников и фабрик», - подчеркнул Андрей Гайдин.

    Первый заместитель председателя правления также отметил, что социальное положение и размер заработной платы работников находятся в центре внимания руководства компании.

    «Будем проводить единую социальную политику на всех предприятиях компании. Этим вопросом занимается рабочая группа. Шахтерам и обогатителям в честь профессионального праздника будет выплачена премия в размере 30 тыс. тенге. В начале года мы повысили заработную плату на 30%. Мы постоянно мониторим инфляционные процессы, рост цен на продукты питания. Наша компания социально ориентированная и мы постоянно заботимся о благополучии наших сотрудников, поэтому до 10 декабря 2022 года будет объявлен размер повышения и 1 января 2023 года заработная плата будет повышена», - заключил первый заместитель председателя правления.



    Фото: kazakhmys.kz




    Теги:
    Общество Казахмыс
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