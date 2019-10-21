Итоги проверки «Астана Су Арнасы»: вода в столице отвечает нормативам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Садвакас Байгабулов прокомментировал результаты проверки объектов водоснабжения после жалоб жителей на запах водопроводной воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Внеплановая проверка ГКП на ПХВ «Астана Су Арнасы» была связана с жалобами жителей на посторонний запах в водопроводной воде.

Как сообщает ведомство, департамент своевременно отреагировал на ситуацию еще до появления первых публикаций горожан в группах социальной сети Facebook – «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» и «Астана - Что? Где? Когда?», и уже 21 сентября были начаты внеплановые лабораторные исследования питьевой воды.

Деятельность ГКП на ПХВ «Астана Су Арнасы»защищена Предпринимательским Кодексом от необоснованных проверок. Кроме того, из многочисленных комментариев (более 700) в социальной сети только одна жительница столицы 26 сентября текущего года обратилась в департамент по порталу E-gov с письменной жалобой на качество водопроводной питьевой воды.

Во время проверки специалистами департамента были проверены водозаборные и водоочистные сооружения, а также распределительная сеть.Источником водоснабжения столицы является Астанинское водохранилище, его проектный объем составляет 403 млн. м3. Из-за интенсивного сброса воды в летний период времени уровень воды в водохранилище понизился до 270 млн. м3. Низкий уровень воды в водохранилище в теплое время года, особенно в сентябре, способствовал интенсивному росту водорослей, фитопланктона и выделению ими вещества «геосмина», что обусловило появление постороннего запаха.

Принятые ГКП на ПХВ «Астана Су Арнасы» дополнительные меры - повышение концентрации коагулянта и увеличение объема абсорбента - позволили довести показатель запаха до нормируемого. При этом наступление более холодного времени года также способствует приостановлению бурного развития микроводорослей и прекращению запаха воды.

Результаты последних лабораторных исследований питьевой воды в период проверки соответствуют гигиеническим нормативам, в том числе по запаху, говорится в сообщении Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана.

Вместе с тем, по результатам проверки за выявленные нарушения (отсутствие Плана мероприятий на случай аварийного загрязнения водного объекта, неинформирование Департамента об аварийных ситуациях и проводимых работах по промывке и дезинфекции водопроводных сетей) на руководство ГКП на ПХВ «Астана Су Арнасы» наложен штраф в размере 230 МРП, выдано предписание об устранении нарушений.