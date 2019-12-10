Итоги проектов по снижению конфликтных ситуаций среди подростков обсудили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане под председательством заместителя акима ВКО Асем Нусуповой состоялось заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассмотрены вопросы по обеспечению прав и законных интересов детей и их безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ».

На заседании подвели итоги трёх важнейших проектов «Служба школьной медиации», «Наши дети – наши будущее» и «Осознанное родительство», реализованных НПО в рамках государственного социального заказа по заказу управления образования области. Целью проектов является сокращение общего количества конфликтных ситуаций среди подростков, улучшение психоэмоционального поведения детей, взаимопонимания детей с родителями и укрепление семейных ценностей.

Проект «Служба школьной медиации» реализован организацией профессиональных медиаторов – Восточно-Казахстанским центром медиации и права «Альтернатива». В рамках проекта родители, педагоги и учащиеся в 24 учреждениях образования были обучены навыкам ведения переговоров в конфликтной ситуации.

По словам директора ОО «ВК Центр медиации и права «Альтернатива» Аксаны Каленовой, сегодня дети растут в условиях снижения живого общения, развития социальных сетей, мессенджеров, влияния фильмов и игр, которые зачастую пропагандируют насилие. Поэтому нередко конфликты, возникающие в подростковой среде, выливаются в буллинг, прессинг, как со стороны сверстников, так и со стороны взрослых людей. Проект направлен на выработку навыков по разрешению конфликтов способами альтернативными насилию. В нем приняли участие более 5000 учащихся, 9000 родителей и 1500 педагогов.





В 21 школе и 3 колледжах 10 районов области открыты кабинеты медиации для создания условий работы школьных медиаторов, разработаны учебно-методические пособия.

Школьники в формате деловой игры также были вовлечены в процесс медиации разрешая возникающие противоречия. Итоги проекта подведены на Международной научно-практической конференции «Школьная медиация в современном образовательном пространстве: теория, практика, перспективы развития» с участием профессиональных медиаторов России, Белоруссии, Италии. Важным фактором профилактики правонарушений и суицидального поведения среди несовершеннолетних является ответственность родителей за воспитание своих детей.

С целью использования лучшего международного опыта в рамках проекта «Наши дети - наше будущее» Фондом информационной поддержки развития общества привлечен опытный семейный психолог из Израиля Гила Петрова с авторской программой «Ведение родительских групп». В ходе проекта обучены около 200 педагогов-психологов области по работе с родителями в малых группах. Основная суть этого проекта - помочь родителям сформировать осознанное родительство, то есть выработать у родителей намерение изменить воспитательные подходы, помочь овладеть новыми подходами и методами воспитания, улучшить детско-родительские отношения в семье.

Также, управлением образования совместно с социально-психологической службой города Усть-Каменогорска во всех школах области внедрен курс «Осознанное родительство». Обучены более 2000 родителей области.

Как отметила Асем Нусупова, данные проекты позволили развивать на базе школ площадки, где родители бесплатно могут обучаться навыкам распознавания первых признаков тревожного состояния детей и оказанию первичной помощи.

«Семья становится первичным звеном профилактики и помощи, снимается излишняя нагрузка со школьного психолога, так как многие проблемы проще предотвратить, чем потом искать решение. Из выпускников родительских групп формируются сообщества родителей, которые затем уже без участия психолога помогают друг другу, организуют совместный досуг и сообща решают трудные вопросы», – отметила заместитель акима области.

По мнению директора Фонда информационной поддержки развития общества Ольги Свириденко, участие в родительских и подростковых группах позитивно сказывается на поведении подростков, и даже на их успеваемости, что отмечают учителя-предметники.

Последовательная работа органов образования совместно с НПО и родительской общественностью по профилактике суицидального и девиантного поведения привела к снижению фактов суицидального проявления у несовершеннолетних на 68% и правонарушений на 20% за последние 3 года.

В завершение заседания областной комиссии была отмечена необходимость дальнейшей усиленной работы в этом направлении, так как актуальность вопросов по гармоничному развитию детей и подростков и обеспечению их безопасности будет только возрастать.