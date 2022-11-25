Итоги президентских выборов РК обсудили в Кыргызстане

25 Ноября 2022, 19:13

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке состоялся круглый стол, на котором общественно-политические деятели, представители бизнеса, медиа и экспертного сообществ Кыргызстана обсудили результаты состоявшихся внеочередных выборов Президента РК, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Кыргызской Республике Рапиль Жошыбаев подробно проинформировал участников об итогах президентских выборов РК, а также обратил внимание на особенности прошедшего в Казахстане электорального процесса.

Им отмечено, что благодаря конкурентной системе была обеспечена возможность участия в выборах различных политических партий и кандидатов. Все политические силы Казахстана имели достаточное время на подготовку и проведение предвыборных кампаний. Дипломат добавил, что впервые в РК на пост президента претендовали две женщины. Это был еще один важный шаг, отражающий демократическое развитие Казахстана по обеспечению гендерного равенства, повышения роли женщины в бизнесе и политике. Также были созданы все условия для более плюралистической демократии и конкурентного выборного процесса. Кроме того, при голосовании расширены возможности для волеизъявления народа, в частности, после внесения поправок в законодательство в избирательные бюллетени введена новая графа «Против всех», за которую проголосовало 5,8 % казахстанцев, что дало второй избирательный результат по объему голосов.

В своей оценке главный редактор сайта «Bulak.kg», заместитель председателя Независимого союза журналистов Кыргызстана Семетей Аманбеков поделился своим взглядом на последние масштабные преобразования, происходящие в Казахстане.

«Прошедшие внеочередные президентские выборы ознаменовали тот факт, что масштабная политическая реформа РК закончила свое юридическое оформление и стартовал этап формирования высших органов власти по новым правилам. Политическая трансформация в Казахстане началась в июне с проведения референдума по поправкам в Конституцию, получив одобрение более 77 % населения страны. Референдум привнес в страну фундаментальные изменения глубокой демократизации политической системы, юридически оформил окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с сильным парламентом, демократизацию избирательной системы, укрепление института гражданского общества и местных исполнительных органов власти. Кардинальная перезагрузка казахстанской политической системы была обусловлена нарастающей геостратегической напряженностью, турбулентностью мировой экономики, а также непредсказуемостью динамики развития мировых процессов», - заключил С. Аманбеков.

Эксперт Института стратегического анализа и прогноза КР Арсен Усенов поздравил казахстанский народ с успешным проведением внеочередных президентских выборов. По его мнению, выборы прошли достойно, были сделаны шаги для проведения относительно свободного, конкурентного голосования, а введение в бюллетени новой графы «Против всех» предоставило альтернативу для избирателей.

В свою очередь, политолог, директор Центра политико-правовых исследований КР Тамерлан Ибраимов отметил, что текущий год в Казахстане проходил в политической турбулентности. Результатом всего стали прошедшие внеочередные выборы Президента РК. Политолог пожелал, чтобы инициированные казахстанским руководством реформы, включая введение в законодательную систему однократного семилетнего срока президентских полномочий, прижились и в дальнейшем работали, несмотря на имеющиеся вопросы и проблемы, связанные со складывающейся геополитической ситуацией в мире.

«Наращивание двустороннего сотрудничества необходимо как в интересах Казахстана, так и Кыргызстана. Имеются вопросы, чему Кыргызстан мог бы учиться у Казахстана. Для РК и других стран Центральной Азии, богатый политический опыт Кыргызской Республики, включающий вопросы политической турбулентности, перехода из одной формы правления в другую, также мог бы быть полезен», - добавил Т. Ибраимов.