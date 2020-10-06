Итоги праймериз подвели в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В областном центре провели прозрачный отбор среди кандидатов для формирования эффективного депутатского корпуса в маслихатах всех уровней, в том числе и Мажилисе Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии «Nur Otan».

Последние два месяца темой для острого обсуждения стали предварительные выборы в кадровый резерв партии «Nur Otan». Желающих принять участие составило 1054 кандидата, где до этапа голосования дошли 923 человека. Вся процедура голосования была прозрачной, в режиме реального времени на портале «Праймериз», где каждый житель мог посмотреть количество проголосовавших и рейтинг кандидатов.

«Приняв участие во внутрипартийных выборах, кандидаты продемонстрировали инициативность и высокий уровень гражданской активности, – отметил глава региона, председатель областного филиала партии Даниал Ахметов. – Несмотря на результаты рейтинга, уверен, все приобрели бесценный опыт участия в открытой внутрипартийной борьбе за доверие граждан. Праймериз научил нас публичной политике, умению говорить, объяснять, слушать», - сказал он.

Участниками проведена большая агитационная работа: встречи с членами партии, публикации и выступления в СМИ и социальных сетях, участие в публичных дебатах, изготовление и распространение флаеров, буклетов. В процессе агитации, кандидаты презентовали членам партии ряд проблемных вопросов населенных пунктов, в соответствии с профессиональной деятельностью.

По словам Даниала Ахметова, более 1,5 тысяч наказов будет рассмотрено, по ним будут приняты конкретные меры, в зависимости от сложности в ближнесрочной или дальнесрочной перспективе. А участники праймериз могут вести мониторинг качественного исполнения наказов. Всем участвовавшим были вручены благодарственные письма от председателя областного филиала и городских филиалов партии.