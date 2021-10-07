Итоги первого женского турнира WTA 250 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сразу вслед за вторым по счёту Astana Open ATP 250, на кортах Национального теннисного центра в Нур-Султане впервые состоялся равноценный женский турнир – Astana Open WTA 250. Его победительницей в решающем противостоянии с нашей Юлией Путинцевой вышла Алисон ван Эйтванк. Для 27-летней бельгийки этот титул стал пятым в карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

Как правило, игроки высокого класса планируют календарь своих выступлений на несколько месяцев вперёд, поэтому рассчитывать, что в Нур-Султан экспромтом пожалуют топовые теннисистки, было нереально. И всё же в целом уровень турнира для его категории WTA 250 оказался весьма высок.

Так, восьмёрку «сеянных» составили наша Юлия Путинцева, 47-я ракетка мира, бельгийки Алисон ван Эйтванк (№89, причём буквально за неделю она «упала» сразу на 34 позиции!) и Грит Миннен (№76), француженки Кристина Младенович (№62) и Клара Бурель (№79), хорватка Ана Конюх (№77), шведка Ребекка Петерсон (№86) и россиянка Варвара Грачёва (№88).

Даже в квалификации нашим девушкам пришлось соперничать с соперницами опытными и квалифицированными. Отсюда и неутешительные, но обнадёживающие результаты: Гозаль Айнитдинова (№495) проиграла Юлии Готовко (№233) из Беларуси – 3:6, 1:6, 16-летняя Дана Байдаулет, у которой не было даже рейтинга, – британке Кэти Бултер (№157) – 2:6, 1:6, Софья Чурсина (№1331) – польке Уршуле Радваньской (№202) – 3:6, 3:6, Екатерина Дмитриченко (№904) – украинке Валерии Страховой (№423) – 2:6, 2:6 и Татьяна Николенко (№1475) – россиянке Наталии Вихлянцевой (№170) – 0:6, 6:3, 1:6.

Поражение поражению рознь

Начались сражения в основной сетке – и нам вновь пришлось испытывать разочарование напополам с гордостью. Отчаянно сражалась с Кристиной Младенович (№62) Анна Данилина (№287). Француженка известна как блестящий парный игрок: она – победительница семи «мейджоров» в женской паре и миксте, экс-1-я ракетка мира в женском парном разряде. Но я-то хорошо помню, как в ноябре 2019 года именно Младенович внесла решающий вклад в завоевание сборной Франции Fed Cup (ныне – Кубок Билли Джин Кинг): в финале, проходившем в австралийском Перте, она обыграла и Айлу Томлянович, и Эшли Барти, а решающее третье очко добыла в паре с Каролин Гарсия! Анна сумела выиграть у Кристины на тай-брейке второй сет, но в двух других удачливее оказалась соперница – 4:6, 7:6 (7:5), 4:6.

Не повезло с жеребьёвкой Жибек Куламбаевой (№524), но и ей не в чем упрекнуть себя за поражение от Алисон ван Эйтванк (№89) – 3:6, 4:6.

Не в лучшей форме подошла к турниру Зарина Дияс (№109). После натужной победы над одной из победительниц квалификации россиянкой Анастасией Захаровой (№210) – 7:6 (8:6), 4:6, 7:5, она ничего не смогла противопоставить шведке Ребекке Петерсон (№86) – 2:6, 2:6.

Не удалось отличиться нашим девушкам и в парном разряде. Так, получившие уайлд-кард Екатерина Дмитриченко и Софья Чурсина уступили со счётом 2:6, 5:7 будущим победительницам – румынке Монике Никулеску, №41 в парном рейтинге WTA, и немке Анне-Лене Фридзам (№121п).

Пара Гозаль Айнитдинова/Жибек Куламбаева встретилась с дуэтом, в котором с нашей Анной Данилиной (№82п) играла россиянка Анна Блинкова (№66п) – 3:6, 6:0, [8:10]. Увы, далее «посеянные» под №2 две Анны проиграли россиянке Нателе Дзаламидзе (№110п) и словенке Кайе Юван (№240п) – 1:6, 7:6 (7:5), [5:10].

Ну, а в финале Никулеску и Фридзам обыграли 6:2, 4:6, [10:5] россиянок Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову.

Путь к финалу

Накануне турнира 26-летняя Юлия Путинцева не скрывала своего боевого настроя: «Для меня этот турнир очень многое значит. Я не поехала в Чикаго, чтобы сыграть там в серии с Индиан-Уэллс, потому что очень хотела играть перед домашней публикой, тем более на первом подобном турнире в Казахстане. Это было важно, поэтому я приехала сюда заранее, стараюсь и готовлюсь, чтобы выжать максимум для себя с этого турнира».

И начала Юля без раскачки, последовательно обыграв грузинку Екатерину Горгодзе (№162) – 6:1, 6:2, Веру Лапко (№408) из Беларуси – 6:4, 6:4, россиянку Анастасию Гасанову (№160) – 6:3, 4:6, 6:0 и шведку Ребекку Петерсон (№86) – 6:2, 6:4.

С другой стороны турнирной сетки столь же уверенно шла навстречу Юле хорошо знакомая ей по предыдущим встречам рыжеволосая бельгийка Алисон ван Эйтванк (№89).

Четырежды соперницы сходились на корте в различных турнирах и на разных покрытиях – и всякий раз побеждала наша теннисистка. Причём, все победы были весьма убедительные: 6:1, 6:0 – в Брюсселе в 2013 году, 6:2, 6:1 – во французском Кань-сюр-Мере в 2015-м, 6:0, 2:6, 6:2 – в Индиан-Уэллсе в 2018-м, и 6:4, 1:6, 6:2 – во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2021.

Вот и хард НТЦ поначалу показался счастливым для Юли: столь безоговорочным выглядело её преимущество над соперницей. Чередуя перекрученные удары с форхенда под заднюю линию с резкими плассированными ударами с бэкхенда, то и дело применяя укороченные под самую сетку, она, казалось, совсем дезориентировала ван Эйтванк, которая явно не понимала, что же ей делать.

К сожалению, удержать свою игру на первоначальном уровне Юле не удалось. Всё чаще и чаще играющая мощно, но несколько прямолинейно бельгийка стала «разрывать дистанцию», входя в корт на ударную позицию, пошла первая подача с выходом к сетке. И переломить ситуацию, как в прошлые разы, Путинцевой уже не удалось – 6:1, 4:6, 3:6 за 2 часа 20 минут.

Таким образом, пятый по счёту финал 27-летней уроженки городка Вилворде во Фландрии принёс ей пятый титул, а заодно вновь вернул её на 55-ю позицию в мировой табели о рангах.