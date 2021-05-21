Итоги первого квартала реализации ОСМС подвели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В онлайн-режиме под председательством заместителя акима Акмолинской области Айны Мусралимовой состоялось заседание регионального штаба по ОСМС с участием заместителей акимов районов, городов и представителей областных госорганов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

По информации руководителя отдела по информированию населения и рассмотрению обращений филиала по Акмолинской области НАО «ФСМС» на тему «Итоги деятельности филиала по Акмолинской области НАО «ФСМС» по незастрахованным лицам в 1-ом квартале 2021 года и о задачах на 2-ой квартал т.г.» директор филиала Алия Жусупова акцентировала внимание аудитории на анализе ситуации по застрахованности населения в разрезе региона, актуализации субъектов малого и среднего бизнеса по региону, итогах третьего этапа программы «Тайный пациент», вопросах усиления информационно-разъяснительной работы среди всех целевых групп населения.

Как выяснилось из доклада Алии Жаскайратовны, на сегодня численность незастрахованного населения составляет 146 994 человека, что на 5391 человек превышает предыдущий показатель по состоянию на 29 апреля т.г. При этом спикер отметила положительную динамику по выполнению поручения предыдущего заседания штаба - в результате совместной работы областного департамента госдоходов и филиала Фонда по Акмолинской области за первый квартал этого года количество неактуализированных субъектов МСБ уже составило 134 из ранее 2084.

В своем выступлении директор филиала также подвела итоги третьего этапа программы «Тайный пациент» по обзвону медорганизаций с целью выявления уровня знаний медработников по вопросам получения медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС, по статусу застрахованности граждан, дав подробный анализ выявленных замечаний в разрезе каждого медучреждения.

Как выяснилось, наименьший индекс удовлетворенности пациентов (ИУП) ответами медицинских работников среди поставщиков медуслуг наблюдается в Жаркаинской и Шортандинской районных больницах, многопрофильной поликлинике города Степногорска, а также в городской поликлинике города Кокшетау. К слову, в проект «Тайный пациент», когда обзвон производился представителями других филиалов фонда, вошли 29 медорганизаций области, при этом средний показатель ИУП по региону составил 75,9%.

По итогам заседания регионального штаба был утвержден проект протокола, на все интересующие аудиторию вопросы были получены исчерпывающие ответы.