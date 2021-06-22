Итоги первого года работы детского реабилитационного центра в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Ровно год назад на базе ТОО «Медицинский центр Жезказган» начата работа детского реабилитационного отделения, где за это время проведено 182 реабилитационных курса для детей с особыми потребностями. Открытие отделения стало подарком корпорации «Казахмыс» ко дню защиты детей и важным социальным проектом для всего региона, передает МИА «Казинформ».

В реабилитационном центре специализированную помощь получают дети с болезнями нервной и эндокринной систем, врожденными пороками развития и травмами, болезнями органов пищеварения, системы кровообращения, хромосомными патологиями и другими диагнозами. Для семей каждого из них возможность получать специализированную помощь в пределах региона – огромная помощь. Тем более что центр полностью оснащен современным медицинским оборудованием, которое необходимо для реабилитации и оздоровления. Здесь имеются уникальные тренажеры, физиотерапевтические аппараты, ванны для подводного массажа, нейро-ортопедические реабилитационные пневмокостюмы и многое другое. И все это приобретено за счет корпорации «Казахмыс», которая также берет на себя расходы на реабилитацию детей.

Поначалу эта помощь была доступна только для детей работников предприятий корпорации, и проживающих в Жезказгане, Сатпаеве и Балхаше. Но сегодня реабилитации в медицинском центре подлежат все дети-инвалиды детства (до 18 лет), проживающие в городах присутствия компании вне зависимости от места работы родителей, а также инвалиды с детства старше 18 лет, чьи родители работают на предприятиях «Казахмыса».

«Я бы хотела сказать, что я вижу результаты, которые сейчас есть. Здесь реализуется программа Бубновского, и по своей дочери я замечаю изменения в мышцах. До этого трудновато было. Нам сразу определили какие нужны тренажеры, какие виды терапии необходимы. И сейчас все это мы посещаем и проводим», - отмечает мама девочки с диагнозом ДЦП Светлана Трошко.

Только за 2020 год в центре проведено 90 реабилитационных курсов, за 5 месяцев 2021-го – 92. Всего же в этом году их количество планируется увеличить до 443-х – соответствующий договор на общую сумму 108,5 млн тенге между корпорацией и ТОО «Медицинский центр Жезказган» уже заключен.

В 2021 году завершена реконструкция и ремонт физиотерапевтического и детского отделений. Также «Казахмыс» выделил медучреждению более 78 млн тенге на закуп медицинского оборудования. Большой упор здесь делают на качество медицинских кадров: так, на базе Национального центра детской реабилитации г.Нур-Султан прошли обучение врач-педиатр и дефектолог, а для мультидисциплинарной реабилитационной команды, в которую входят реабилитолог, психолог, ЛФК-инструктор, медсестра и другие специалисты, столичные коллеги провели выездной тренинг. В течение месяца обучением будут охвачены логопед, эрготерапевт, массажист.

Как отмечают в «Казахмыс», проблема оказания специализированной помощи очень актуальна, именно поэтому компания инициировала открытие реабилитационного отделения, которое могло хотя бы частично покрыть эту потребность. Проект направлен на социальную и моральную поддержку семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.