Итоги первого дня ЕНТ: 160 человек лишились возможности сдать тестирование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение дня 160 абитуриентов лишились возможности сдать ЕНТ: 73 абитуриента за попытку пронести запрещенные предметы, 87 – за нарушения правил. Большинство из них в Туркестанской области и Шымкенте. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Telegram Министерства образования и науки РК.

За участниками ЕНТ наблюдали независимые эксперты. Аудитории оснащены камерами видеонаблюдения. Тестируемые перед прохождением через металлоискатель подписывают расписки об отсутствии запрещенных предметов и обязательства о соблюдении правил.

«Попытка использования запрещенных предметов приведет к аннулированию результатов, а участник будет отстранен и не сможет пересдать ЕНТ в этом году», - отметили в Министерстве образования и науки РК.

Как сообщалось, сегодня в Казахстане стартовало ЕНТ. Нынешнее ЕНТ проходит в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на это, поступило рекордное количество заявок на тестирование, их общее количество 131 755. Из них от выпускников этого года - 82 %, что на 15 % выше показателя прошлого года. Среди новшеств ЕНТ-2020, прежде всего, соблюдение санитарных норм.

С 21 июня по 5 июля общее количество составит 15 потоков. Заполнение аудитории сокращается до 35%. В одной аудитории в среднем будут находиться 18 человек. Соответственно ЕНТ будет проводиться не 6 дней, как позволяет проектная мощность, а 15 дней, чтобы комплектовать небольшие потоки. Ранее организаторы ЕНТ попросили родителей выпускников оставаться дома.

Ранее организаторы ЕНТ попросили родителей выпускников оставаться дома.