Итоги первого дня ЧМ по шахматам: лидирует из казахстанцев 18-летняя Зейнеп Султанбек

26 Декабря 2022, 23:45

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По итогам первого дня чемпионата мира по быстрым (рапид) шахматам лучшей из Казахстана стала 18-летняя Зейнеп Султанбек, которая с тремя очками расположилась на девятой строчке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

У Жансаи Абдумалик также 3 очка, но 18 место. Бибисара Асаубаева набрала 2 очка и занимает 54 строчку. 100-процентный результат после четырех туров из 11-ти набрала только Валентина Гунина из России.

У мужчин после пяти туров из 13-ти лидирует норвежский шахматист Магнус Карлсен. Лучший из казахстанцев по итогам первого дня Арыстанбек Уразаев, набравший 3,5 очка и занимающий 24 место.