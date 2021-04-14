Итоги первого дня чемпионата Азии по борьбе в Алматы: три медали - у казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстан завоевал три медали в первый день чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Всего соревнования прошли в пяти весовых категориях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Султан Асетулы стал первым в категории до 63 килограммов, Демеу Жадраев финишировал третьим в весе до 77 килограммов, Алимхан Сыздыков завоевал «серебро» в весе до 130 килограммов. Ниже представлены все результаты. До 55 килограммов: 1. Ю Шиотани (Япония); 2. Ильхом Бахромов (Узбекистан); 3. Нурмухамет Абдуллаев (Кыргызстан); 3. Поя Дад Марз (Иран).До 63 килограммов: 1. Султан Асетулы (Казахстан); 2. Мейсам Дальхани (Иран); 3. Джуй Хуан (Тайбэй); 3. Ханже Чунг (Южная Корея). До 77 килограммов: 1. Пижман Поштам (Иран); 2. Далер Реза Заде (Таджикистан); 3. Демеу Жадраев (Казахстан); 3. Кайратбек Туголбаев (Кыргызстан).До 87 килограммов: 1. Насер Ализаде (Иран); 2. Атабек Азисбеков (Кыргызстан); 3. Рустам Асакалов (Узбекистан); 3. Сюгхван Ли (Южная Корея). До 130 килограммов: 1. Алиакбар Юсуфиахмадчали (Иран); 2. Алимхан Сыздыков (Казахстан); 3. Минжун Ким (Южная Корея); 3. Мурат Рамонов (Кыргызстан).