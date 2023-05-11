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Итоги Партнерской конференции Huawei 2023: как проходит цифровая трансформация бизнеса в РК

Редактор:  
Артем Волков
11 Мая 2023, 15:23
Итоги Партнерской конференции Huawei 2023: как проходит цифровая трансформация бизнеса в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глобальные и локальные тренды в сфере ИКТ, перспективы развития партнерского бизнеса и запуск новых систем IT-рынка обсудили на Huawei Partner Conference 2023 в Алматы, передает МИА «Казинформ».

Ключевые меры по увеличению партнерского дохода в 2023 году, новые бизнес-решения на основе данных и технологические инновации для внедрения цифровой экономики были обсуждены на ежегодном мероприятии Huawei Partner Conference 2023.

Руководство и эксперты компании Huawei Technologies Kazakhstan, ведущие IT-специалисты и технологические партнеры поделились на конференции планами развития открытого взаимовыгодного сотрудничества, возможностями новых технологических решений и преимуществами стратегических альянсов с казахстанскими компаниями в целях цифровой трансформации.

Как отметили эксперты Huawei, в сравнении с 2021 годом прибыль коммерческого сектора составила более 100%. В 2023 году компания поставила перед собой амбициозную цель увеличения целевого партнерского дохода. Ключевыми компонентами для заданного пути Huawei выделяет 5 показателей: партнеры по продажам, стратегические продукты Datacom и хранения данных, увеличение объема коммерческого рынка, прорыв HCS и расширение бизнеса. Компания также намерена сконцентрироваться на укреплении достигнутых результатов и увеличении возможностей для развития партнерских сетей, в которые входят стимулирование продаж, обучение специализированных кадров и множество других программ.

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«За прошлый год в Казахстане количество партнеров компании Huawei увеличилось на 27% и составило более 100 активных партнеров. Нам приятно видеть, что среди них свыше 10% активно участвуют во всех наших проектах, и получают вместе с нами взаимовыгоду. В частности, у ряда партнеров доход превысил 1 млн. долларов. Сотрудничество и партнерство - это то, к чему мы стремимся, и то, на что мы опираемся. В текущем году с момента объявления Президентом Токаевым цифровизации и программы «Цифровой Казахстан» мы ожидаем значительного роста и развития ИКТ-сектора», — рассказал Zhao Xu, Генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan.

По прогнозам компании Gartner, к 2025 году более 85% корпоративных сервисов будут внедрены в облачную среду. В связи с необходимостью перехода на новые технологии, использующие высокопроизводительную и устойчивую беспроводную производственную сеть, значимая часть конференции была посвящена возможностям технологической линейки решений Datacom от компании Huawei, а также возможностям ее применения в Казахстане. В комплекс включены отмеченные наградами устройства точек доступа AirEngine Wi-Fi AP, универсальное решение CloudCampus, позволяющее создавать инфраструктуру сетей LAN, WLAN и WAN, широкая линейка коммутаторов CloudEngine и платформа iMaster NCE для автоматического интеллектуального управления сетью.

«Huawei располагает обширным ассортиментом проводных и беспроводных продуктов, которые могут удовлетворить практически все потребности клиентов по конкурентоспособным ценам. Например, решения Huawei DCN были развернуты в более 12 000 дата-центров по всему миру. Необходимо отметить, что Huawei продолжает свою стратегию»сначала беспроводная связь«, уделяя особое внимание автоматическому управлению беспроводной сетью и высококачественному пользовательскому интерфейсу», — поделился Сергей Попов, Менеджер по решениям ИКТ Huawei.

В рамках конференции также был обсужден растущий спрос на передовые технологии, такие как ИИ, Интернет вещей, виртуальная и дополненная реальности, которые предъявляют очень высокие требования к хранению данных. Согласно прогнозам аналитиков компании IDC, к 2025 году в мире будет насчитываться 175 ЗБ данных, которые будут нуждаться в своевременной интерпретации. Необходимость обработки Big Data в реальном времени, обеспечение безопасности и надежность их хранения требуют технологически эффективных решений, способных оптимизировать вложения в ИТ-инфраструктуру. Для решения данных задач специалисты компании Huawei создали высокопроизводительную систему хранения данных High-End класса нового поколения OceanStor Dorado.

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