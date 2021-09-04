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Итоги Паралимпиады-2020: Сколько медалей у Казахстана

4 Сентября 2021, 17:47
Итоги Паралимпиады-2020: Сколько медалей у Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана завершила выступление на Паралимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Последним из отечественных спортсменов за медали боролся тхэквондист Нышан Омирали. Он уступил в первой же схватке Андресу Эстебану Молине из Коста-Рики, после чего продолжил борьбу в утешительном раунде, где на стадии полуфинала проиграл мексиканцу Франиско Педросе.

Таким образом, казахстанские параспортсмены завершили Игры с пятью медалями: одно «золото» в пауэрлифтинге (Давид Дегтярев), три «серебра» - в парадзюдо (Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина) и «бронза» - в плавании (Нурдаулет Жумагали).

Официальное закрытие Паралимпиады-2020 состоится завтра, 5 сентября.


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