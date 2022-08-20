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    14:38, 20 Август 2022 | GMT +6

    Итоги ОПМ «Безопасная дорога» подвели в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 19 июля по 18 августа в столице проводилось профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султан.

    За время ОПМ выявлено более 17 тыс. нарушений ПДД, из них 164 нарушений совершено водителями общественного транспорта. За выезд на встречную полосу задержано 104 и проезд на запрещающий сигнал светофора 430 водителей.

    «К примеру, 18 августа в обеденное время по улице Мусрепова задержан водитель автомашины марки «BMW», который грубо нарушил ПДД, выехав на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. В отношении водителя, за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, возбуждено административное производство по статье 596 часть 3 КРКобАП. Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения», - сообщили в ведомстве.

    На дорогах столицы полицейскими арестовано 114 пьяных водителей, задержано 316 водителей, не имеющих прав управления транспортом и 20 граждан лишенных водительских прав. Все нарушители за рулем привлечены к административной ответственности. На коммунальную стоянку водворено 463 автотранспорта.

    Кроме того, 3404 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

    Теги:
    Общество Борьба с преступностью Дороги Транспорт Астана Правоохранительные органы
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