Итоги минувшего года подвели в Кордайском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Отчетная встреча с жителями Кордайского района состоялась при участии главы жамбылского региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, кордайцы, принимавшие участие в отчетной встрече акима района Рустема Даулета, выразили благодарность Президенту страны за мир на их земле, повсеместное благоустройство. Отдельная благодарность прозвучала от жителей села Масанчи, жизнь в котором кардинально преобразилась. В кордайские села провели природный газ, отремонтировали школы и дороги.

«Конечно, газ провели пока не во все села. Но сделать всё за один раз не получится, надо это понимать, - обратился к кордайцам глава региона Бердибек Сапарбаев. - Еще на этапе планирования рассматриваются многие нюансы, в том числе оценивается перспективность села, целесообразность проекта, возможные затраты. Но, даже по самым пессимистичным прогнозам, полностью ваш район будет газифицирован до конца 2022 года».

Говоря об основных направлениях социально-экономического развития района, Рустем Даулет подчеркнул, что во всех сферах жизнедеятельности наблюдается положительная динамика.

В частности, развитие промышленности принесло 17,8 миллиарда тенге, сельское хозяйство - 66,2 миллиарда, инвестиции - 40,6 миллиарда, строительство - 22,7 миллиарда. В малом и среднем бизнесе занято 12 200 человек. В рамках государственных программ выданы кредиты на сумму более 5,6 миллиарда тенге 4 634 кордайцам, 17 товариществам и 62 крестьянским хозяйствам, отметил спикер.

По программе «Дорожная карта бизнеса-2025» поддержано 18 проектов на общую сумму 418,6 миллиона тенге. Еще семь проектов на сумму 119,7 миллиона тенге прокредитовано по программе «Экономика простых вещей». По проекту «От поля до прилавка» производственный кооператив «Eco Chiken» получил поддержку на сумму 16,5 миллиона тенге для открытия птицефермы.

В рамках программы «Еңбек» в 2020 году 148 кордайцам выдано кредитов на сумму 616 миллионов тенге. Еще 684 человека получили безвозмездные гранты на сумму 369,7 миллиона тенге, рассказал Рустем Даулет.

Что касается пилотного проекта по повышению доходов сельчан, то в рамках этого проекта рассмотрено 252 заявки жителей Жамбылского сельского округа, которым выданы кредиты на сумму 712,5 миллиона тенге. В результате в округе число индивидуальных предпринимателей выросло со 168 до 419. Дополнительно открыто 139 новых постоянных рабочих мест.

Выступая, сельчане отмечали, что сегодня в Кордайских селах царят мир и согласие, дунгане изучают государственный язык, в местных школах дополнительно открыты классы с казахским языком обучения.

«Моя душа радуется, когда вижу изменения в нашем селе. Для меня как для священнослужителя произошло очень важное событие - открытие Дома имамов. Кроме того, сегодня открывается много новых школ. Отмечу, что мы учим сельчан ценить учителей. По шариату мы должны уважать родителей и учителей, и радует, что на государственном уровне в этом направлении ведется активная работа. Сложно представить, сколько сил педагоги вкладывают в наши умы, и это достойно уважения и почитания до конца вашей жизни», - сказал имам Сортобинской мечети Губар Фаншаров.

Председатель общественного совета села Масанчи Исхар Лоу считает, что в минувшем году кордайцы поработали плодотворно.

«Наш район имеет огромный потенциал. Даже несмотря на пандемию, которая подкосила весь мир, мы добились важных успехов. И, конечно же, никто не забудет печального опыта минувшего года. Жители района относятся к этому с глубочайшим сожалением и сделали выводы из произошедших событий. Сегодня мы уверены, что подобное не повторится никогда. Для этого в районе делается многое. Поднимается культурный уровень молодежи, прививается адекватная модель поведения. Всем стоит помнить, что свобода слова - это возможность выражать свои мысли. В век цифровых технологий наши слова могут быстро разлететься по всем уголкам страны. Поэтому нужно больше думать и не позволять языку идти впереди мыслей», - сказал он.



Подводя итоги встречи, аким области Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что роста промышленности и сельского хозяйства необходимо достигать не точечно, привлекая специалистов извне, а системно, опираясь на молодые местные кадры.

«Никому не нужен прогресс, который пойдет на спад спустя какое-то время. Необходимо молодежи дать базовое образование, после чего помочь получить специальность. Для этого важно уделять больше внимания сфере образования и профессиональной подготовки», - считает глава региона.

Также аким области отметил эффективность выездных общественных приемных.

«Власть становится ближе к народу, что заметно повышает качество проводимой работы и оперативность принятия решений», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Кроме того, он отметил, что в тяжелый период пандемии приграничный Кордайский район с честью выполнил возложенную на него роль своеобразного щита, предотвратив широкое распространение вируса из-за границы.



