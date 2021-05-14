Итоги масштабного турнира по киберспорту подвели в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае подведены итоги самого масштабного киберспортивного турнира в истории Костанайской области «Qostanay CS:GO OpenCUP» по дисциплине Counter-Strike:Global Offensive, посвященный Дню защитника Отечества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В турнире приняли участие 33 команды со всего региона. Турнир носил открытый характер, и принять участие в нем мог любой желающий житель области возрастом старше 16 лет. Организаторами турнира выступили Костанайский строительный колледж и департамент Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области, а сам турнир проходил в рамках проекта «Саналы ұрпақ».

«Подобные турниры открывают командам большие перспективы в киберспорте, - рассказал руководитель управления превенции и добропорядочности областной Антикоррупционной службы Рустем Болат. — Киберспорт в Казахстане и в мире - одна из самых перспективных и быстрорастущих индустрий. Его уже не раз предлагали включить в олимпийскую программу. Он помогает выработать командный дух, развить реакцию и стратегическое мышление. Замечу, что, как и в жизни, в киберспорте не поощряются ухищрения и так называемое «читерство». Через соревновательный и игровой элементы ребята на практике постигают те самые принципы честности и самосовершенствования, о которых говорим мы, взрослые».

По итогам десятидневного противостояния в гранд финал турнира прошли две сильнейшие команды: «WinXXX» и «Kostanay dragons».

Для прямой трансляции финальных игр была создана специальная студия, в которой игровая зона и сами игры транслировались с участием комментаторов Адлета Капарова и Адиля Жумагалиева на стриминговой платформе Твитч.

Финальные игры проходили в формате «до двух побед».

По итогам турнира первое место заняла команда «Kostanay dragons», второе место - «WinXXX», третье - «Compton».

MVP (лучшим игроком) турнира стал игрок команды «Kostanay dragons» под ником «Chika» - Махметов Чингизхан.