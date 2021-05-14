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    21:15, 13 Май 2021 | GMT +6

    Итоги масштабного турнира по киберспорту подвели в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае подведены итоги самого масштабного киберспортивного турнира в истории Костанайской области «Qostanay CS:GO OpenCUP» по дисциплине Counter-Strike:Global Offensive, посвященный Дню защитника Отечества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В турнире приняли участие 33 команды со всего региона. Турнир носил открытый характер, и принять участие в нем мог любой желающий житель области возрастом старше 16 лет. Организаторами турнира выступили Костанайский строительный колледж и департамент Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области, а сам турнир проходил в рамках проекта «Саналы ұрпақ».

    «Подобные турниры открывают командам большие перспективы в киберспорте, - рассказал руководитель управления превенции и добропорядочности областной Антикоррупционной службы Рустем Болат. — Киберспорт в Казахстане и в мире - одна из самых перспективных и быстрорастущих индустрий. Его уже не раз предлагали включить в олимпийскую программу. Он помогает выработать командный дух, развить реакцию и стратегическое мышление. Замечу, что, как и в жизни, в киберспорте не поощряются ухищрения и так называемое «читерство». Через соревновательный и игровой элементы ребята на практике постигают те самые принципы честности и самосовершенствования, о которых говорим мы, взрослые».

    По итогам десятидневного противостояния в гранд финал турнира прошли две сильнейшие команды: «WinXXX» и «Kostanay dragons».

    Для прямой трансляции финальных игр была создана специальная студия, в которой игровая зона и сами игры транслировались с участием комментаторов Адлета Капарова и Адиля Жумагалиева на стриминговой платформе Твитч.

    Финальные игры проходили в формате «до двух побед».

    По итогам турнира первое место заняла команда «Kostanay dragons», второе место - «WinXXX», третье - «Compton».

    MVP (лучшим игроком) турнира стал игрок команды «Kostanay dragons» под ником «Chika» - Махметов Чингизхан.


    Теги:
    Спорт Костанайская область
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