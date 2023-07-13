Итоги легализации авто подвели в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел подвели итоги легализации иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года. Заявки принимались с 23 января по 30 июня 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При этом, гражданам Казахстана, своевременно подавшим заявку и не успевшим легализовать автомобили в установленные сроки, было предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока», - сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его данным, в результате на казахстанский учет было поставлено около 206 тысяч иностранных автомобилей.

Значительное количество легализованных автомобилей пришлось на три страны, с которыми Казахстан находится в одном Таможенном союзе. Это автомобили, ввезенные из России – 66% (более 132 тысяч машин), Армении – 18% (более 37 тысяч машин) и Кыргызстана – 10% (более 21 тысячи машин).

В разрезе регионов наибольшее количество автомобилей было зарегистрировано в Алматы – 21 115 единиц (10,3%), Актюбинской области – 20 876 (10,1%) и Шымкенте – 15 145 (7,4%).

Кроме того, с 22 мая была разрешена легализация автомобилей-конструкторов. На сегодня, как отметил Кайсар Султанбаев, прошли легализацию около 15 тысяч автоконструкторов.