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Итоги Консультативной встречи глав государств Центральной Азии оценили в Брюсселе

30 Ноября 2019 21:42
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Итоги Консультативной встречи глав государств Центральной Азии оценили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Европейском институте азиатских исследований прокомментировали итоги второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт исследовательской организации.

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Лидеры 5 республик Центральной Азии провели переговоры в Ташкенте 29 ноября. Это вторая встреча в верхах после первой, прошедшей в столице Казахстана в марте 2018 года.

В переговорах приняли участие президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев.

«Акцент на общем культурном наследии 5 стран вновь стал ключевой темой в многосторонних дискуссиях», - говорится в аналитической статье Европейского института азиатских исследований. При этом, как утверждается, отдельные высказанные на саммите инициативы формируют «центральноазиатскую идентичность, которая опирается на историческое, языковое, религиозное и политическое наследие стран».

«Во время консультативной встречи была отмечена важность вопросов изменения климата в дискуссии пяти лидеров. Особое внимание уделялось возобновляемым источникам энергии, поскольку лидеры признали огромный потенциал регионального сотрудничества и инвестиций при их развитии», - пишут европейские эксперты.

Отдельное внимание лидеры региона уделили торгово-инвестиционному сотрудничеству. «Центральная Азия быстро становится все более взаимосвязанной ареной, и устранение препятствий, мешающих потоку товаров, услуг и капитала, становится все более важным делом», - подчеркивают эксперты.

«В эпоху взаимосвязанности региональное сотрудничество имеет важнейшее значение для Центральной Азии, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами увеличения торговых и инвестиционных потоков, а также лучше интегрироваться в глобальные цепочки поставок», - добавляют они.

При этом, на их взгляд, гармонизация логистических и торговых правил, стандартов инфраструктуры особенно актуальна для стран Центральной Азии, которые обычно сталкиваются с более высокими издержками в торговле по сравнению с государствами, имеющими выход к морю.

Устойчивый диалог на высшем уровне будет иметь решающее значение для продвижения сотрудничества в Центральной Азии. Европейские эксперты рассчитывают, что в ближайшем будущем достигнутые на встрече в Ташкенте договоренности получат свои практические очертания.

«Регион переживает период времени, когда он обладает необходимыми составляющими, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень. В первые годы независимости страны Центральной Азии столкнулись с огромными внутренними проблемами, а их политика была в основном ориентирована на внутренний рынок», - говорится в аналитической статье.

Теперь, как утверждается, государства Центральной Азии готовы перейти к решению общерегиональных задач и разработать механизмы сотрудничества, которые отражают потребности и чаяния наших народов.

Напомним, вчера в Ташкенте прошла вторая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В переговорах приняли участие президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев.

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Ключевые слова: Центральная Азия, Евросоюз,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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