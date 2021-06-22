Итоги конкурса среди СМИ к 30-летию Независимости РК подвели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня работников средств массовой информации в Алматы вручили награды журналистам по итогам конкурса к 30-летию Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На юбилейный конкурс поступило свыше 200 работ. Основными темами конкурса стали: развитие Алматы, работа в условиях пандемии и социальные проекты.

Открывая церемонию награждения, заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров отметил важность работы СМИ и поздравил участников с приближающимся профессиональным праздником.

«Работа СМИ всегда была важна и уникальна, ведь вы являетесь мостом между нами, государственными органами, и жителями. За период Независимости сфера журналистики развивалась так же динамично, как и сама республика. Алматы особенно прочувствовал этапы становления нового общества, собрав со всей страны всех особо талантливых людей. Пандемия еще раз показала всю сложность и многогранность работы СМИ, когда приходится вести репортажи с мест заражений, на всех площадках разъяснять такие вопросы, как важность вакцинации и соблюдения санитарных норм», - отметил Ержан Бабакумаров.

С начала текущего года акиматом было проведено свыше 170 пресс-мероприятий, из которых 55 посвящены вопросам борьбы города с коронавирусной инфекцией. Только за полгода благодаря вашей работе в СМИ опубликовано свыше 6,5 тысячи материалов, в эфир вышло около 200 телесюжетов. Именно поэтому в этом году наши номинации в большей степени посвящены материалам, которые были созданы вами в этот непростой для всех период.

В состав конкурсной комиссии вошли независимые эксперты в области медиасферы - д. и. н., профессор, академик, президент Академии журналистики Сагымбай Козыбаев; профессор, академик Академии журналистики РК, Международной академии Евразии, один из основателей и руководителей пресс-службы Президента РК, ведущий научный сотрудник Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Валерий Жандаулетов; президент Казахстанского пресс-клуба, председатель совета Национальной Ассоциации по связям с общественностью РК Асель Караулова.

Председатель конкурсной комиссии Сагымбай Козыбаев отметил, что за годы Независимости журналисты страны стараются внести лепту в развитие нашей страны. Это благородная миссия и одновременно сложная работа.

«Алматы всегда славился своим умственным потенциалом. Здесь был единственный на всю республику и один из трех университетов журналистики. Многие из вас - выпускники журфака, которые выбрали этот путь - нести в массы Слово. Желаю вам острого пера и отличных материалов», - сказал С. Козыбаев.

Комиссия отметила 12 победителей по основным номинациям, а также наградила участников специальными призами:

Номинация «Лучший материал о развитии Алматы за период Независимости» - Жазира Оразқызы – телеканал «Qazaqstan»; Денис Земцов – телеканал «Алматы».

Номинация «Лучший аналитический материал о новых системных мерах и темпам развития мегаполиса в рамках стратегии «Алматы-2050» - Куралай Жумадилова - газета «Алматы ақшамы»; Жанна Хабдулхабар - ИА «Informburo.kz».

Номинация «Лучший материал о работе на передовой во время пандемии» - Айгерим Таубай - ИА «Спутник Казахстан»; Кирилл Харламов – телерадиокомпания «МИР».

Номинация «Лучший материал о социальных проектах» - Амирболат Кусайынулы - ИА «Аzattyq-ruhy»; Юлия Миленькая - газета «Казахстанская правда».

Номинация «Лучший материал о важности вакцинации населения против COVID-19» - Нургул Нурланкызы - телеканал «КТК»; Еламан Турысбеков - МИА «Казинформ».

Номинация «Лучший документальный / авторский материал о реальной истории борьбы с пандемией» - Гульжан Айнабекова - телеканал «Хабар»; Ляззат Кусаинова - газета «Новое поколение».

Специальные награды также получили Бекзада Ишекенова - ИА «LS», Адилет Мусахаев - ИА «Baq», Шокан Алхабаев - ИА «Тенгриньюс», Кайрат Жандыбаев- «ИА Strategy-2050», Дилара Аронова - ИА «Нур», Альберт Ахметов - ИА «Закон»/«Деловой Казахстан».