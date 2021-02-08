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    21:15, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Итоги конкурса  робототехники подвели в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау в онлайн-формате прошел конкурс робототехники среди военно-патриотических клубов. Его посвятили 32-летию вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конкурс проводился по двум номинациям: «Военная робототехника» и «Макеты вооружения и боевой техники». Свои разработки представили 32 воспитанника военно-патриотических клубов и классов «Жас сарбаз» образовательных учреждений Атырауской области», - сообщил пресс-секретарь Атырауского гарнизона МО РК Рустем Игисинов.

    Он отметил, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, открывают новые возможности для учащихся образовательных учреждений. Многие участники конкурса в дистанционном формате учатся на курсах по робототехнике, 3D-моделированию и схемотехнике.

    «Уверен, что среди них есть те, кто в будущем внесет свой вклад в развитие оборонной промышленности нашей страны», - считает руководитель Атырауского областного филиала РОО «Детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Нурлан Елеуов.

    По итогам конкурса победителем в номинации «Робототехника» стали студенты Атырауского политехнического колледжа Темирлан Нуптоллаев и Еламан Жанатбек. Они представили собственную модель грузоперевозочного тягача М-939. Во второй номинации «Макеты вооружения и боевой техники» лучшим признан воспитанник «Станции юных техников» Жылыойского района Жумаш Дастан.


    Теги:
    Атырауская область Образование
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