Итоги конкурса «Парасатты отбасы» подвели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Конкурс видеороликов «Парасатты отбасы» в Северо-Казахстанской области инициировали департамент по противодействию коррупции и управление образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента, участие в конкурсе приняли 48 североказахстанских семей. Они представили видеоролики, в которых отразили семейные ценности, основанные на принципах добропорядочности, честности, и уровень познания антикоррупционной культуры.

«Наша цель – формирование добропорядочной, нетерпимой к коррупции личности с детства, путем укрепления семейных отношений и пропаганды ее ценностей. Проведение подобных мероприятий хорошо сказывается на развитии чувства патриотизма, ведь любовь к Родине начинается с семьи», - считает первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин.

Лучшей работой признан ролик семьи Даниловых из района Шал акына. Второе место заняли жители Петропавловска – многодетная семья Ибраевых и третье место досталось жителям Тимирязевского района – семье Лобановых.

Победителей и призеров наградили грамотами и подарками. Дети из семей-победителей получили путевки в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен».