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    14:25, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Итоги конкурса «Парасатты отбасы» подвели в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Конкурс видеороликов «Парасатты отбасы» в Северо-Казахстанской области инициировали департамент по противодействию коррупции и управление образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента, участие в конкурсе приняли 48 североказахстанских семей. Они представили видеоролики, в которых отразили семейные ценности, основанные на принципах добропорядочности, честности, и уровень познания антикоррупционной культуры.

    «Наша цель – формирование добропорядочной, нетерпимой к коррупции личности с детства, путем укрепления семейных отношений и пропаганды ее ценностей. Проведение подобных мероприятий хорошо сказывается на развитии чувства патриотизма, ведь любовь к Родине начинается с семьи», - считает первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин.

    Лучшей работой признан ролик семьи Даниловых из района Шал акына. Второе место заняли жители Петропавловска – многодетная семья Ибраевых и третье место досталось жителям Тимирязевского района – семье Лобановых.

    Победителей и призеров наградили грамотами и подарками. Дети из семей-победителей получили путевки в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен».


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с коррупцией Общество
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