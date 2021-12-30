Итоги конкурса «Оқырман отбасы – 2021» подвели в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области завершился конкурс «Оқырман отбасы – 2021». В нём приняли участие свыше 2 тысяч семей, в которых более 5 тысяч детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства в области реализуются масштабные мероприятия по привлечению детей к чтению. Так, в рамках проекта «Читающая школа» на пополнение фонда школьных библиотек приобретено 135 331 единица художественной литературы. Впервые прошёл форум школьных библиотекарей. Для повышения интереса учащихся к чтению реализуются проекты «Буккроссинг», «20-минутное чтение», «100 книг» и другие. Для возрождения традиций семейного чтения с 2019 года в регионе стартовала акция «Одна семья – одна книга», в которой приняли участие более 15 тысяч детей и родителей. В рамках этого мероприятия в этом году запущен конкурс «Оқырман отбасы», – сообщили в управлении образования.

В финал конкурса «Оқырман отбасы» прошли 14 семей. В номинации «Буктрейлер» победила семья Халабаевых из Балхаша. В «Сценическом выступлении» первой стала семья Мағжан из Караганды. Самой «Творческой семьёй» признаны Отетолеуовы из Жезказгана. А «Приз зрительских симпатий» у семьи Афей из Осакаровского района.

Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами.