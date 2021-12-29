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Итоги конкурса МВД среди журналистов подвели в Павлодаре

29 Декабря 2021 20:09
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Итоги конкурса МВД среди журналистов подвели в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области работники районных, городских, региональных и республиканских СМИ получили награды за участие в конкурсе «Один день из жизни полиции», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерством внутренних дел проведён конкурс среди журналистов под названием «Один день из жизни полиции». 13 представителей республиканских и региональных СМИ Павлодарской области приняли участие, где знакомились с работой простых полицейских: следователей, патрульных, участковых и криминалистов – тех, из чьего труда складываются правопорядок, раскрытие и расследование преступлений, профилактика правонарушений и в целом безопасность граждан», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В номинации «Лучшая статья о службе полиции» отмечен грамотой министра внутренних дел корреспондент Иртышской районной газеты «Иртыш» Тимур Абдраев. Он вошёл в образ сотрудника патрульной полиции района и подробно рассказал о службе в своём материале.

Благодарственным письмом министра внутренних дел Республики Казахстан отмечен в номинации «Лучший видеоматериал» корреспондент телеканала «Ертіс Информ» Зулкарнай Ермурат, который в своём сюжете рассказал о службе полицейского батальона патрульной полиции.

В номинации «За профессионализм и журналистское мастерство» удостоена диплома корреспондент газеты «Казахстанская правда» Екатерина Бескорсая, написавшая о работе павлодарской полиции в материале «Ближе к народу» и описавшая деятельность правоохранительных органов по принципу полиция в шаговой доступности.
Самым креативным журналистом назван корреспондент телеканала «Ирбис» Артём Буланов, который провёл один день в роли участкового инспектора полиции.
Обладателем диплома «Лучшая тема» стала собственный корреспондент телеканала «24.кz» Карлыгаш Касиетова. Она в течение многих лет рассказывала о результатах и достижениях полиции, не раз входя в образ полицейских.
«Корреспондент информационного агентства «Pavlodarnews.kz» Константин Шелков ознакомился с работой криминальной лаборатории, комплекса «Акикат». А обозреватели социальных сетей Константин Музалевский и Гульзада Уралова, побывавшие следователем и дорожным полицейским, приняли участие в раскрытии и расследовании преступлений, помогали в охране общественного порядка и обеспечении дорожной безопасности», - добавили в ДП региона.


В номинации «Лучшая публикация» наград удостоены корреспондент информационного агентства «Тенгриньюс» Анна Уралова и корреспондент информационного агентства «Нур.kz» Артем Клеван. В номинации «Үздік мақала» отмечены работы главного редактора газеты «Заман тынысы - Нива» Дариги Каржауовой и корреспондента газеты «Сарырқа самалы» Алтынбека Мукушева.

Начальник областного департамента Нурлан Масимов отметил, что журналисты в конкурсе смогли поработать со службами, деятельность которых очень важна, потому что местная полицейская служба, криминалисты, сотрудники патрульной полиции - это ключевые звенья в структуре внутренних дел, и они тесно взаимодействуют с населением в своей ежедневной работе.

«Деятельность полиции не всегда заметна людьми, но неоценима в обеспечении общественного порядка, безопасности граждан и стабильности в стране», - подчеркнул глава ведомства.


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью   #СМИ   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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