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    13:29, 26 Август 2023 | GMT +6

    Итоги конкурса «Мерейлі отбасы» подвели в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - При поддержке акимата Караганды в городском конкурсе «Мерейлі отбасы» приняли участие 8 семей, передает МИА «Казинформ».

    Национальный конкурс «Мерейлi отбасы» нацелен на возрождение нравственных ценностей, укрепление института и позитивного образа семьи и брака, культивирование семейных и духовно-нравственных норм, повышение ответственности супругов, родителей в воспитании детей и статуса семьи, заботы детей о пожилых родителях.

    По условиям конкурса каждая семья подготовила видеоролики и портфолио о своей повседневной жизни. Семьи посвятили себя воспитанию будущего поколения, укреплению семейных уз.

    По итогам конкурса:

    · I место - семья Омашевых,

    · II место - семья Толеугазы,

    · III место - семья Макежановых.


    Все семьи, принявшие участие в конкурсе, были награждены благодарственными письмами и ценными подарками. Семья Омашевых представляла Караганду. Это многодетная семья с девятью детьми. Мать-героиня Бибигуль Смаханкызы является бабушкой 25 внуков, занимается их активным воспитанием, также для семьи она является олицетворением единства и любви.

    Национальный конкурс «Мейрлі отбасы» стал ежегодной доброй традицией и объединяет успешные и примерные семьи, которые являются образцом для подрастающего поколения. В нем принимают участие простые трудолюбивые жители региона.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Карагандинская область Караганда
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