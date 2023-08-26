Итоги конкурса «Мерейлі отбасы» подвели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - При поддержке акимата Караганды в городском конкурсе «Мерейлі отбасы» приняли участие 8 семей, передает МИА «Казинформ».

Национальный конкурс «Мерейлi отбасы» нацелен на возрождение нравственных ценностей, укрепление института и позитивного образа семьи и брака, культивирование семейных и духовно-нравственных норм, повышение ответственности супругов, родителей в воспитании детей и статуса семьи, заботы детей о пожилых родителях.

По условиям конкурса каждая семья подготовила видеоролики и портфолио о своей повседневной жизни. Семьи посвятили себя воспитанию будущего поколения, укреплению семейных уз.

По итогам конкурса:

· I место - семья Омашевых,

· II место - семья Толеугазы,

· III место - семья Макежановых.

Все семьи, принявшие участие в конкурсе, были награждены благодарственными письмами и ценными подарками. Семья Омашевых представляла Караганду. Это многодетная семья с девятью детьми. Мать-героиня Бибигуль Смаханкызы является бабушкой 25 внуков, занимается их активным воспитанием, также для семьи она является олицетворением единства и любви.

Национальный конкурс «Мейрлі отбасы» стал ежегодной доброй традицией и объединяет успешные и примерные семьи, которые являются образцом для подрастающего поколения. В нем принимают участие простые трудолюбивые жители региона.