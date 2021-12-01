Итоги конкурса «Лучшая молодая семья» подвели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь Дня Первого Президента и 30-летия Независимости страны в Нур-Султане подвели итоги конкурса «Лучшая молодая семья». Заявки на участие в нем в этом году подали около 100 столичных семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Из порядка 100 семей трехэтапный отбор в финал прошли лишь 10 супружеских пар.

«Ежегодно Управлением по вопросам молодежной политики города Нур-Султана проводится ряд социальных проектов для социализации молодежи категории НИТ, для поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и для укрепления института семьи и брака. В преддверии 30-летия Независимости РК, а также Дня Первого Президента мы провели конкурс «Лучшая молодая семья» среди супружеских пар столицы до 29 лет. В этом году заявки на участие подали 100 молодых семей. Проводился трехэтапный отбор. Из них вывели 10 лучших семей, которые поборолись за звание лучшей молодой семьи столицы», - рассказал руководитель отдела Управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султана Даурен Серикулы.

В финале семьи выступили с творческим домашним заданием, прошли непростые испытания на взаимопонимание, отвечали на вопросы о традиционном укладе семейной жизни и даже пеленали куклу на скорость.

В результате, победителями конкурса стали Ерасыл и Меруерт Кайрат. Глава семьи – военный – и его жена, которая работает сурдопереводчиком, воспитывают четверых детей. В ближайшее время в семье ожидается пополнение. Супруги сообщили, что удивлены и рады попаданию в финал, потому что все конкурсанты активные, задорные и интересные в творческом плане. Меруерт признается, что главный секрет гармоничных семейных отношений заключается во взаимопонимании, терпении и наличии общих целей.

«Наша история знакомства банальна до неприличия. У нас не было никаких мистических встреч, познакомились в социальной сети. Ерасыл поздравил меня с днем рождения, я в ответ поблагодарила его за внимание. Так началась наша виртуальная переписка. Кто знал тогда, что банальные слова «привет! с днем рождения!» приведут к чему-то большему? Затем наше общение в сети продолжилось и постепенно перешло в телефонные разговоры. Спустя два месяца он прилетел из столицы и сделал мне предложение руки и сердца. Через несколько месяцев сыграли свадьбу в родном Усть-Каменогорске. Мы до сих пор смеемся, когда муж, шутя, говорит: «столько девушек живет в столице, а я решил познакомиться с местной красавицей», - вспоминает Меруерт Кайрат.

Стоит отметить, что в течение года для молодых семей в столице проводились различные тренинги и лекции по планированию, построению гармоничных отношений в семье.

«В этом проекте я участвовала в качестве спикера, читала молодым парам лекции о том, как построить семейное счастье. Потому что именно в суде я вижу семейные проблемы. Для того, чтобы предотвратить эти семейные проблемы, молодые пары, которые вступают в брак, нужно учить быть мужьями, женами, родителями», - подчеркнула судья Алматинского районного суда Айгуль Молдыбаева.