Итоги конкурса инновационных проектов подвели в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Инновационные проекты в сфере экологии, IT и медиа были представлены на областном конкурсе «Atyrau youth hackathon», который в течение двух дней проходил в центре развития коммуникаций имени Н.У. Балгимбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Победительница конкурса 24-летняя Асем Имангалиева предложила способ получения серного цемента с нулевым отходом.

«Над своим проектом я работала в течение трех лет. В проведенных экспериментах использовала серу АНПЗ, мазут и кварцевый песок. Во-первых, хранение серы в окружающей среде в открытом виде загрязняет экологию и приводит к развитию хронических болезней у людей. Во-вторых, АНПЗ экспортирует серу на рынки Китая за копейки. Мне пришла идея, почему бы эти отходы не использовать самим для получения строительных материалов. Я проводила эксперименты в лаборатории на базе Южно-Казахстанского государственного университета. Все они были успешными. Чтобы получить полноценный продукт, в будущем его нужно еще доработать», - рассказала Асем Имангалиева.

Как отметили организаторы, конкурс направлен на привлечение участников к изучению науки и исследовательской работе в области экологии, IT и медиа, на поддержку талантливой молодежи.

«На конкурс поступило 76 заявок. Выбрать самого лучшего было непросто. Тем не менее, при оценке работ кандидатов отдали преимущество тем проектам, которые действительно можно реализовать в нашем регионе, - сказал руководитель школы ораторского искусства Нурлан Азаматов.

По итогам конкурса третьего места и сертификата на 100 тысяч тенге удостоились Жанель Мырзатаева, Наруалитхан Хайруллин и команда «Bir jol». Второе место с денежным призом в размере 200 тысяч тенге досталось Назерке Арманкызы, Алтынай Серикбай и команде «Слуховой аппарат». Победителями были признаны Асем Имангалиева и команды «Атырау-Білім», «Quic pro». Все они получили сертификаты на 300 тысяч тенге.