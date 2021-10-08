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    19:35, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Итоги конкурса инновационных проектов подвели в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Инновационные проекты в сфере экологии, IT и медиа были представлены на областном конкурсе «Atyrau youth hackathon», который в течение двух дней проходил в центре развития коммуникаций имени Н.У. Балгимбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Победительница конкурса 24-летняя Асем Имангалиева предложила способ получения серного цемента с нулевым отходом.
    «Над своим проектом я работала в течение трех лет. В проведенных экспериментах использовала серу АНПЗ, мазут и кварцевый песок. Во-первых, хранение серы в окружающей среде в открытом виде загрязняет экологию и приводит к развитию хронических болезней у людей. Во-вторых, АНПЗ экспортирует серу на рынки Китая за копейки. Мне пришла идея, почему бы эти отходы не использовать самим для получения строительных материалов. Я проводила эксперименты в лаборатории на базе Южно-Казахстанского государственного университета. Все они были успешными. Чтобы получить полноценный продукт, в будущем его нужно еще доработать», - рассказала Асем Имангалиева.
    Как отметили организаторы, конкурс направлен на привлечение участников к изучению науки и исследовательской работе в области экологии, IT и медиа, на поддержку талантливой молодежи.
    «На конкурс поступило 76 заявок. Выбрать самого лучшего было непросто. Тем не менее, при оценке работ кандидатов отдали преимущество тем проектам, которые действительно можно реализовать в нашем регионе, - сказал руководитель школы ораторского искусства Нурлан Азаматов.
    По итогам конкурса третьего места и сертификата на 100 тысяч тенге удостоились Жанель Мырзатаева, Наруалитхан Хайруллин и команда «Bir jol». Второе место с денежным призом в размере 200 тысяч тенге досталось Назерке Арманкызы, Алтынай Серикбай и команде «Слуховой аппарат». Победителями были признаны Асем Имангалиева и команды «Атырау-Білім», «Quic pro». Все они получили сертификаты на 300 тысяч тенге.


    Теги:
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