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Итоги избирательной кампании обсудят эксперты в ходе «SAILAU TALKS – 2021»

12 Января 2021, 13:44
Итоги избирательной кампании обсудят эксперты в ходе «SAILAU TALKS – 2021»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Итоги парламентских выборов обсудят сегодня в ходе экспертного обсуждения «SAILAU TALKS – 2021», передает МИА «Казинформ».

Спикерами мероприятия, организованного Казахстанской ассоциацией политических наук при поддержке АО «МИА «Казинформ», являются не только казахстанские политологи – Марат Шибутов и Александр Данилов, но и зарубежные эксперты - азербайджанский политолог Фархад Маммадов, Андрей Казанцев – директор аналитического центра МГИМО МИД РФ, Ширадил Бактыгулов из Кыргызстана и другие.

Трансляция обсуждения экспертов в ходе Sailau Talks-2021 состоится с 16.00 до 17.00 на портале агентства «Казинформ» и аккаунте в Facebook.


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