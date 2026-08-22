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    Гранты в магистратуру в Казахстане: итоги конкурса объявят 24 августа

    Итоги конкурса на присуждение государственных образовательных грантов в магистратуру на 2026–2027 учебный год опубликуют 24 августа в 15:00. В этом году на участие в конкурсе поступило около 23 тыс. заявлений — на 3 тыс. больше, чем годом ранее, сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

    гранты
    Фото: halyq-uni.kz

    Министр написал на своей официальной странице в соцсетях о заседании Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов в магистратуру на 2026–2027 учебный год.

    — В состав комиссии вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей Казахстана и общественных организаций. В ходе заседания были рассмотрены заявления претендентов, а присуждение государственных образовательных грантов проводилось на конкурсной основе в соответствии с действующими правилами, — сказано в сообщении Саясата Нурбека.

    Саясат Нурбек
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    В этом году для участия в конкурсе на гранты в магистратуру было принято около 23 тыс. заявлений — на 3 тыс. больше, чем в прошлом году.

    Наибольшим спросом среди претендентов пользуются направления «Педагогические науки», «Информационно-коммуникационные технологии», а также «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли».

    Итоги конкурсного отбора будут опубликованы 24 августа в 15:00 на официальных информационных ресурсах Министерства науки и высшего образования РК:

    Прием будущих магистрантов в организации высшего и послевузовского образования продлится до 28 августа 2026 года включительно.

    Ранее Kazinform сообщал, что комплексное тестирование для поступления в магистратуру прошли около 58 тыс. претендентов. Средний показатель по научно-педагогическому направлению составил 77 баллов, по профильному — 24 балла, максимальный результат достиг 139 баллов.

    Также в мае сообщалось, что на 2026–2027 учебный год на подготовку магистров предусмотрено 11 007 государственных грантов.

    Наука Вузы Казахстанцы Гранты Образование Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор