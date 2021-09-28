Итоги городского турнира по шахматам среди молодежи подвели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта Brain games в столице провели шахматный турнир среди школьников, студентов вузов, средне-специальных учебных заведений, воспитанников движения «Жас сарбаз» и молодежи категории NEET, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В городском турнире по шахматам приняли участие 50 астанчан в возрасте от 14 до 29 лет, которые предварительно прошли регистрацию в онлайн-формате на официальной странице молодежного ресурсного центра «Астана жастары» в Instagram.

В ходе соревнования участники разыграли серию шахматных партий из 6 туров. Блиц-турнир в парке «Жетісу» проводился при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм с обязательным ношением масок и перчаток.

По информации организаторов, проект призван поддержать представителей талантливой молодежи. Депутат маслихата Нур-Султана Ерлан Дакенов отметил, что именно такие соревнования помогут в дальнейшем воспитать и подготовить потенциальных чемпионов, которые смогут достойно защитить честь страны на международных спортивных аренах.

Любители интеллектуальной игры при желании смогли не только поддержать фаворитов, но и присоединиться к шахматному движению за свободными столами в формате open-air.

«Я серьезно занимаюсь шахматами уже несколько лет, но научился играть, будучи пятилетним ребенком. Сегодня меня позвал поиграть в шахматы мой друг, поэтому по воле случая решил испытать удачу. Соперники - сильные ребята, которые умеют разбирать шахматные партии. Безусловно, эта игра полезна тем, что развивает логику, стратегическое мышление. Я изначально очень волновался, хотя раньше участвовал в школьных турнирах и даже занимал призовые места»,- отметил участник турнира 16-летний школьник Адильжан Есимов.

В завершении вечера победители получили грамоты, памятные подарки и ценные призы. После торжественной церемонии награждения участники соревнования поделились первыми впечатлениями. Они поблагодарили организаторов за то, что турнир прошел на высоком уровне.

«Для меня шахматы стали больше чем хобби, так как с 6 лет я посвятил им большое количество времени. Конечно, были моменты, когда увлекался и другими видами спорта, но эта игра до конца не отпускала. Сегодня я не только обыграл соперников, но и пообщался с друзьями и приятно провел время. Победа была для меня в определенной степени предсказуема. Тем не менее, некоторые участники приятно удивили меня, поскольку играют на высоком уровне. Сегодня повезло мне, а завтра им может сопутствовать удача», - сказал победитель турнира, студент Казбек Умбетов.



