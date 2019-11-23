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Итоги года подводит РгК «Запад»

23 Ноября 2019 14:21
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Итоги года подводит РгК «Запад»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Региональное командование «Запад» проводит учебно-методические сборы по основным направлениям совершенствования боевой подготовки, укрепления воинской дисциплины и правопорядка, улучшения вопросов службы войск и повседневной жизнедеятельности. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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На базе воинских частей города Атырау проходят учебно-методические сборы с руководящим составом регионального командования, состоящего из воинских частей на территории Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей.

Для участников сборов проводятся занятия по предметам боевой подготовки и организации повседневной жизнедеятельности. Также командирам предстоит сдать зачёты по физической подготовке, выполнить задачи тактических летучек и принять участие в различных занятиях по группам.


На учебном полигоне «Каработан» военнослужащие участвуют в занятиях по организации вождения боевых машин, погрузке и перевозке военной техники, порядку организации боевых стрельб и метания ручной гранаты.

«Главная цель сборов – это совершенствование методических навыков командного состава в организации и проведении мероприятий боевой подготовки, улучшение вопросов службы войск и подведение итогов деятельности регионального командования за 2019 учебный год. Этот год был очень насыщенным в плане боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности, выполнен большой объём работы», – отметил командующий войсками Регионального командования «Запад» полковник Нурлан Алдияров.


В завершение сборов будут подведены итоги деятельности войск Регионального командования «Запад» по всем направлениям, с поощрением отличников боевого состязания, лучших командиров всех степеней.







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Ключевые слова: Атырауская область, Армия,
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