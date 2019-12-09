Итоги Года молодежи обсудили на заседании Совета при Президенте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередное ХХІІІ заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан под председательством заместителя Премьер-Министра Бердибека Сапарбаева состоялось в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе заседания Совета приняли участие члены Правительства, лидеры республиканских молодежных организаций, эксперты в сфере молодежной политики, а также руководители региональных управлений по вопросам молодежной политики.

«Мы сегодня проводим очередное заседание по молодежной политике при Президенте РК. На заседании мы рассмотрим итоги Года молодежи и план мероприятий на следующий год. Как вы знаете, Елбасы объявил 2019 год Годом молодежи. Развитие каждого государства зависит от молодых людей. Поэтому каждая страна должна создавать возможности для развития молодых и внедрения новшеств», - сказал на заседании Бердибек Сапарбаев.

Заместитель Премьер-Министра отметил, что для реализации проектов в рамках Года молодежи из республиканского и местных бюджетов, а также по поддержке различных спонсоров рассматривается 300 млрд тенге.

«Вы знаете, что принята Дорожная карта на трехлетний период. Только в этом году на эти цели было потрачено 90 млрд тенге. Работает государственная программа «Еңбек», в рамках которой было охвачено более 170 тыс. молодых людей. Самая главная задача данной программы - получение и развитие необходимых для молодежи специальностей. Конечно, у нас есть и другие хорошие проекты - «Жас маман», «Жас кәсіпкер», «Жасыл ел» и другие. Мы всегда говорим и обсуждаем, как идет реализация данных проектов. Наша цель - продолжить работу далее и подытожить проделанную работу в этом году», - обратился заместитель Премьер-Министра к участникам Совета.

«Самое главный вопрос - что дал этот год для молодежи Казахстана, и что надо учесть в следующем году. Тем более следующий год Президентом Касым-Жомартом Токаевым объявлен Годом волонтерства. Волонтеры - молодые люди, которые делают многое», - подчеркнул Б. Сапарбаев.

Отметим, на заседании Совета министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев доложил об итогах проведения Года молодежи, отметив его приоритетные направления.

Также на заседании были заслушаны доклады исполнительного директора ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» Тохтара Болысова, исполнительного директора Ассоциации международной стипендии «Болашак» Лауры Демесиновой, руководителя республиканского штаба «Жасыл ел» Азамата Данияра, директора общественного объединения «Ұлан-ғайыр Дала Елі» Уалихана Бахретдинова о проделанной работе в рамках Года молодежи.

Кроме того, членами Совета одобрен план работы Совета по молодежной политике на 2020 год.

По итогам заседания совета заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Бердибек Сапарбаев в целях качественной реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Года молодежи, поручил продолжить системную работу по обеспечению занятости молодежи, трудоустройству и поддержке предпринимательской инициативы, активизировать работу по привлечению молодежи к участию в программе «С дипломом - в село!», «Молодежная практика», «Жасыл ел», «Серпін» и других, а также дал ряд поручений по проработке вопроса по расширению географии жилищного строительства и предоставления арендного жилья.

Совет по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан является главной диалоговой площадкой в разработке мер по совершенствованию государственной молодежной политики в стране.