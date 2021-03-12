Итоги года: как в Костанайской области боролись с распространением коронавируса

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – О том, как первый месяц карантина Костанай «держался» без КВИ и как боролись с распространением коронавируса в течение года – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Спустя несколько дней после объявления чрезвычайного положения в Казахстане, из Костанайской области пошли вести о первых контактных. Сразу 20 костанайцев, прибывших из стран, входящих в категорию 1 «а», были госпитализированы в провизорный госпиталь. Однако подтвержденных случаев в регионе не было зарегистрировано.

Тогда граждан успокаивали сообщениями, что область готова к приходу вируса и уже развернуто 695 провизорных коек.

Инфекционные стационары были развернуты на базе Костанайской областной больницы и Рудненской городской больницы. А провизорный стационар для изоляции прибывших извне был расположен в городе Тоболе. Также были подготовлены карантинные резервы в санатории «Дружба» и в реабилитационном центре Карабаева.

Пока в других областях Казахстана один за другим выявляли факты заражения граждан короновирусом, Костанайская область держалась, в регионе не было зарегистрировано ни одного случая. Этот вопрос даже поднял и прокомментировал тогда глава Минздрава Елжан Биртанов, отметив, что «в этом никакого феномена нет. Есть естественные механизмы передачи инфекции, которые зависят от трафика перемещения людей, от эффективности карантинных мероприятий».

Но на фоне увеличивающегося количества контактных и заразившихся в других областях Казахстана, соответствующими органами в Костанайской области принято решение о введении временных ограничений в регионе, которые должны были продлиться с конца марта по 15 апреля. Были установлены семь блокпостов, на которых начата работа по усилению санитарного контроля.

И сразу же в тот день стало известно о том, что в области зарегистрирован первый заразившийся и госпитализирован 291 человек.

Уже в апреле костанайские школы стали частично переходить на дистанционный формат обучения.

15 апреля на всей территории области ввели карантин до 1 мая 2020 года. Людям было запрещено перемещение между населенными пунктами, запрещена перевозка людей автобусами по территории Костанайской области, запрещен был выход из мест проживания за исключением случаев выхода на работу, обращения за медицинской помощью, приобретения продовольственных товаров и лекарств, медицинских изделий в радиусе не более 500 метров от места проживания.

Ко второй волне заболеваемости коронавирусом местные власти начали готовиться с лета. В Костанае открылось новое инфекционное отделение на 200 коек для больных COVID-19

Были пересмотрены профили коечных мест в медицинских организациях с учетом эпидемиологической обстановки в стране. Костанайская городская больница была полностью переоборудована в провизорный стационар. На ее базе было развернуто 250 коек. На особый контроль взят вопрос с обеспечением медикаментами в Костанайской области Также это касается приобретения новых машин скорой помощи.

В период пандемии на помощь местным властям пришли и местные бизнесмены и предприниматели. Так, к примеру, 100 пульсоксиметров, 10 кислородных концентраторов и другое оборудование приобрели меценаты для больницы в Житикаре.

К началу второй волны коронавируса местные власти полностью обеспечили врачей всем необходимым в борьбе с КВИ. Помимо этого, было организовано сотрудничество костанайских врачей с российскими коллегами в борьбе с коронавирусом.

Местные власти закупили дополнительно медоборудование на 7 млрд тенге.

Хорошей вестью, которая хоть как-то взбодрила костанайцев, стала новость о том, что в регионе от COVID-19 выздоровело рекордное количество больных.

К концу февраля костанайский регион стабилизировал ситуацию и вошел сперва в зеленую, а затем в марте – в зеленую зону. В связи с этим, с 10 марта в области ослаблены карантинные ограничения.

В целом, почти за год - с 3 апреля 2020 года по 10 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 12924 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных – 11565.